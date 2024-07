Mitarbeiter machen sich für Café Patchwork stark – Kostenlose Hygieneartikel: Spendenübergabe der Firma Wilhelm Klein

(wS/dia) Siegen 01.07.2024 | Mit zwei Spendern für die kostenlose Ausgabe von Menstruationsprodukten – so genannten Tabi-Spendern – unterstützte die Firma Wilhelm Klein GmbH aus Wilnsdorf nun das Siegener Café Patchwork. Die beiden Café-Mitarbeiter Antje Claussen und Mats Menn hatten sich für die Einrichtung der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste stark gemacht – und die Spendenaktion in Eigenregie organisiert.

„Wer wohnungslos ist, hat mit vielen Belastungen zu kämpfen. Gerade für Frauen, die auf der Straße leben, ist es schwer, an Hygieneprodukte zu kommen. Gerade auch, weil die Schamgrenze hoch ist, danach zu fragen“, weiß Antje Claussen. Im Café Patchwork sei sie des Öfteren darauf angesprochen worden, ob eine unentgeltliche Ausgabe möglich sei. Immer wieder seien auch Tampons und Binden gespendet worden: „Aber dann mussten uns die Damen auch darauf ansprechen. Und das ist vielen unangenehm“, so Claussen. Deshalb suchten sie und ihr Kollege Mats Menn nach einer Lösung – und wurden beim Wilnsdorfer Unternehmen fündig. Eine kurze Anfrage zur Spendenbereitschaft per Email reichte – und nun hängen zwei Tabi-Spender im Café Patchwork, die immer wieder befüllt werden können. Carsten Dax, Einrichtungsleiter der Wohnungslosenhilfe, war begeistert vom Einsatz seiner Mitarbeitenden: Eine tolle Aktion, von der nun viele unserer Gäste profitieren werden.“

Antje Claussen und Mats Menn machten sich mit einem besonderen Projekt für das Café Patchwork stark.