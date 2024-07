PKW-Brand an der A45-Abfahrt Freudenberg: BMW geht in Flammen auf

(wS/red) Freudenberg 19.07.20254 | Am Freitag gegen 15:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug auf der Autobahn A45 in Richtung Abfahrt Freudenberg gerufen. Der Notruf meldete einen PKW-Brand in der Nähe der Ausfahrt Freudenberg, bei dem ein BMW vollständig in Flammen stand.

Der Fahrer des Fahrzeugs berichtete, dass das Feuer plötzlich während der Fahrt aus dem Motorraum ausbrach. Geistesgegenwärtig stoppte er seinen BMW und konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, bevor es vollständig ausbrannte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr traf kurz nach dem Notruf ein und konnte den Brand zügig löschen. Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte brannte der BMW völlig aus und es entstand erheblicher Sachschaden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

