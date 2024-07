Reisebericht Netphener Gesangverein 1861 e.V. – Chorfestival Alta Pusteria

(wS/ng) Netphen 04.07.2024 | „Jede Reise hat ein Ende – aber die Erinnerung daran ist unvergänglich“

Vom 12.06. bis 16.06.2024 war klaNGVoll im Pustertal, Südtirol, unterwegs und nahm am „27. Alta Pusteria Chorfestival“ teil. Als einziger Chor aus Deutschland eröffnete klaNGVoll am 13.06.2024 das Willkommensfest der Chöre auf dem Monte Elmo. Insgesamt hatten sich 82 Chöre aus 16 Nationen zu diesem perfekt organisierten Chorfestival angemeldet.

In den folgenden Tagen gab es unterschiedliche Auftritte an vielen verschiedenen Orten, darunter der Gemeindesaal in San Vigilio, die Riese Haunold Hütte und der Gustav-Mahler-Saal in Toblach. Höhepunkte der Reise waren sicherlich das Konzert in der St. Michaeliskirche in Innichen (San Candido) mit dem New Zealand Male Choir und dem Jugendchor Barbastella aus Tschechien sowie der Festzug der Chöre am Samstagnachmittag, ebenfalls in Innichen.

Es war ein unbeschreibliches Gefühl, mit allen Chören ein friedliches, stimmungsvolles Fest zu feiern und gemeinsam zu singen. Die Erinnerung an diese Tage bleibt unvergänglich und wird mit großer Dankbarkeit bewahrt.

Foto: Netphener Gesangverein 1861 eV