Roller in Vollbrand – Ermittlungen laufen

(wS/ots) Siegen 30.07.2024 | Am frühen Dienstagmorgen (30.07.2024) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Röntgenstraße in Siegen-Geisweid alarmiert worden.

Vor Ort stand gegen kurz nach 4 Uhr ein Roller in Vollbrand. Das Feuer hatte zudem die Markise und das Fenster eines angrenzenden Geschäfts beschädigt. Die Kräfte der Feuerwehr bekamen den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf das Wohnhaus.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0.