Sonntag, 14. Juli: Märchenspaziergang durch den Erlebniswald

(wS/si) Siegen 09.07.2024 | Die Märchengruppe „Ohrenschmaus“ bietet am kommenden Sonntag, 14. Juli 2024, um 15.00 Uhr einen Märchenspaziergang durch den Erlebniswald Historischer Tiergarten an.

Dabei werden an geeigneten Plätzen Märchen zum Wald und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern erzählt.

Der Rundgang richtet sich an Familien und Einzelpersonen und ist auch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kleinkindern, Kinderwagen und Rollstühlen geeignet. Auch Hunde sind erlaubt. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Tiergarten in Weidenau.

Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Familie, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: Stadt Siegen