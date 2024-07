Spannende Filmabende und exklusive Gewinne: Open-Air-Kino Siegen geht in die dritte Runde

(wS/so) Siegen 30.07.2024 | Open-Air-Kino Siegen – Start in die dritte Woche

Die ersten beiden Open-Air-Kinowochen sind gelaufen und gegen das rebellische Wetter hatten auch die „Wochenendrebellen“ und „Chantal im Märchenland“ keine Chance. Doch zum Glück konnte „Wochenendrebellen auf Mittwoch, den 31. Juli, verlegt werden und „Chantal im Märchenland“ ist am 15. August nochmal im Programm.

Aber auch das kommende Wochenende hat einiges an Höhepunkten zu bieten. Am 1. August, im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages der Open-Air-Kinos, zeigt das Siegener Open-Air-Kino den Blockbuster des letzten Jahres „Barbie“. An dieser Sommerkomödie mit Witz, Charme und ordentlich Selbstironie kam im letzten Jahr niemand vorbei. Und auch in diesem Jahr zeichnet es sich schon ab, dass der Hype um diesen Film noch lange nicht abgebrochen ist.

Etwas nachdenklicher geht es am Freitag, dem 2. August, in dem deutschen Film „Eine Million Minuten“ zu. Tom Schilling und Karoline Herfurth spielen das Paar Vera und Wolf, beide sehr erfolgreich in Ihren Berufen, doch geht das oftmals zulasten des Familienlebens.

Als der kleinen Tochter Nina eine Störung der Feinmotorik und Koordination diagnostiziert wird, gerät das Lebensmodell der Familie grundlegend ins Wanken. Der daraufhin von Nina geäußerte Wunsch nach einer Million Minuten, die sie gemeinsam nur mit schönen Dingen verbringen könnten, öffnet ihrem Vater Wolf die Augen.

Am Samstag, dem 3. August, gibt es ein Wiedersehen mit einem anderen Helden aus Kindheitstagen: Ein Colt für alle Fälle … oder wie er im Original hieß: „The Fall Guy“. Etwas frei angelehnt an die Figur von Colt Seawers, dem legendären Kopfgeldjäger der amerikanischen Vorabendserie, geht auch Ryan Gosling auf die Jagd nach einem verschwundenen Filmstar. Doch er merkt schon sehr bald, dass nichts wirklich so ist wie es scheint. Ein großer Action-Spaß mit viel Witz und Ironie.

Das Wochenende beschließt am Sonntag, dem 4. August, ein Film, der vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage in Amerika, eine gewisse Besorgnis erregt. Alex Garland, visionäre Filmemacher von Filmen wie „Ex Machina“ oder „Die Auslöschung“, zeigt uns die USA in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der Bürgerkrieg herrscht und sich eine Gruppe unerschrockener Journalisten auf den Weg nach Washington DC macht um den amerikanischen Präsidenten zu interviewen … bevor es zu spät ist. Der Film stellt unglaublich packend und atmosphärisch dicht eine zerrissene Gesellschaft dar und zeigt wie schmal die Grenze zwischen Traumland und Albtraumland sein kann. Ein unbedingter Geheimtipp.

Bei Radio Siegen gibt es täglich Karten für die exklusive Radio Siegen Lounge zu gewinnen, während die Volksbank sonntags alle ihre Kunden am Voba-Kinotag mit einem kostenlosen Snack bedient.

Weitere Infos und Tickets für alle Kinovorstellungen gibt es unter www.siegener-openairkino.de oder auch direkt an der Abendkasse. Anders als in vorherigen Jahren bekommen Inhaber von VVK-Karten gegenüber den Gästen, die ihre Tickets an der Abendkasse kaufen, einen kleinen zeitlichen Vorsprung von 10 Minuten. So können sich diese schon frühzeitig vor Filmbeginn die besten Sitzplätze sichern.

Fotos: Siegener-openairkino.de