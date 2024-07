Tennis-Traditionsturnier steht an: REWE Cup in Siegen ist bereit für die nächste Auflage

(wS/hg) Siegen 04.07.2024 | Es ist eines der Highlights im Tenniskalender in Südwestfalen, doch auch überregional ist der REWE Cup in Siegen eine bekannte Station. Immerhin schlugen in der Turniergeschichte schon hochkarätige Spieler wie beispielsweise die ehemalige Nummer 79 der Tennis-Weltrangliste, Dinah Pfizenmaier, in Eiserfeld auf.

Vom 14. bis zum 21. Juli treten erneut Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland beim Traditionsturnier des TV Eiserfeld an.

Auch in diesem Jahr lockt der REWE Cup wieder mit zwei verschiedenen Turnieren. Zum einen steht das Leistungsklassen-Turnier für alle Hobby- und Freizeitspieler an. Zum anderen freuen sich die Organisatoren auf das Ranglistenturnier, das mit einem Preisgeld von 6.000 Euro lockt.

„Wir sind froh, dass wir seit Jahren Spitzentennis in Siegen-Wittgenstein anbieten können.

Dank unserer zahlreichen Sponsoren und Partner sind wir ein fester Bestandteil im Turnierplan vieler ambitionierter Tennisspieler aus ganz Deutschland“, freut sich Turnierleiterin Henrike Glowick auf das bevorstehende Event.

Das Leistungsklassen-Turnier startet in diesem Jahr am 14. Juli. Auf das teilnehmerstärkste Feld im LK-Bereich wartet ein Sonderpreis. Der langjährige Partner Autohaus Wahl aus Siegen

sponsert für den Sieger oder die Siegerin einen Wagen der Marke MG für ein ganzes Wochenende. Hinzu kommt auf die LK-Spieler die Prämie von 10 Euro pro siegreichem Spiel.

Einige Tage später, am 18. Juli, greifen schließlich auch die Spielerinnen und Spieler des Ranglistenturniers in das Geschehen ein. Wie in den vergangenen Jahren erhalten die Sieger jeweils 1.200 Euro für ihren Triumph.

Anmeldungen für beide Turnier nehmen die Organisatoren noch bis zum 12. Juli (LK-Turnier) bzw. 15. Juli (Ranglistenturnier) entgegen. Zuschauerinnen und Zuschauer sind während des gesamten Turniers herzlich eingeladen, auf die Schränke zu kommen. Der Eintritt ist an jedem Tag frei!

Alle Informationen gibt es auch auf der Homepage unter https://tv-eiserfeld.de/turniere/rewe-cup/