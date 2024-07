Über das Serviceportal der Stadt Siegen: Jetzt Förderanträge für Klimaschutzmaßnahmen stellen!

(wS/si) Siegen 15.07.2024 | Das Klimaschutz- und Klimaanpassungsförderprogramm der Stadt Siegen geht in die nächste Runde: Ab sofort können über das städtische Serviceportal wieder Förderanträge für Klimaschutzmaßnahmen gestellt werden, die ab dem 1. Januar 2023 im Stadtgebiet umgesetzt worden sind.

2023 sind insgesamt 699 Anträge eingegangen, hiervon wurden 637 bewilligt. „Das entspricht einer ausgelösten Investition von über 2,8 Millionen Euro in der Bürgerschaft, die mit einer Gesamtsumme von 148.207,63 Euro seitens der Stadt Siegen gefördert wurde“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. Das Förderprogramm umfasst auch diesmal wieder verschiedene Handlungsfelder, so zum Beispiel Mobilität – hier kann unter anderem die Anschaffung von Lastenrädern gefördert werden -, Erneuerbare Energien, über das ein Zuschuss für Stecker-Solar-Geräte möglich ist, sowie Bauen und Sanieren, Klimafolgenanpassung und Sonstiges (beispielsweise integrative Klimaschutzprojekte). Neu ist, dass diesmal nicht nur Privatpersonen, sondern auch Gemeinnützige Vereine sowie kirchliche Einrichtungen und Sportvereine, die ihren Sitz in Siegen haben, Anträge stellen können. Insgesamt steht wieder ein Gesamtbudget in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung, die Maximalfördersumme ist je Haushalt bzw. Verein, Stiftung oder kirchlicher Einrichtung auf maximal 3.000 Euro begrenzt. „Wem eine Beantragung über das Serviceportal nicht möglich ist, kann den Antrag auch in diesem Jahr wieder direkt vor Ort stellen“, erklärt Lars Ole Daub, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Siegen. Interessierte können ihre Anträge bis einschließlich Samstag, 30. November 2024, stellen, sofern das vorhandene Budget nicht zuvor ausgeschöpft ist. Weitere Informationen sowie die Förderrichtlinie finden sich auf der aktuellen Notfall-Homepage der Stadt Siegen (www.siegen-stadt.de).