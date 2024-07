Verein „Menschen für Kinder“ greift Kinderklinik „unter die Arme“

(wS/drk) Siegen 12.07.2024 |Riesige Freude bei der DRK-Kinderklinik in Siegen. Der Verein „Menschen für Kinder“ hat das geplante „Mobile Spieleangebot“ auf dem Wellersberg mit 15.000 Euro unterstützt. Corinna Lemberg (stellvertretende Pflegedirektorin) und Tanja Bauschert (Referentin für Marketing und Kommunikation) nahmen den Scheck für die DRK-Kinderklinik in Empfang.

Dieter Greilich (1. Vorsitzender) und Matthias Späth (2. Vorsitzender) hoben bei der Übergabe die bedeutende Rolle der Kinderklinik in der Region hervor. „Doch es kommt nicht nur auf eine hervorragende medizinische Betreuung an“, waren sich die beiden bei der Übergabe einig. „Auch die Pflege, das sich Kümmern und vor allem die Ablenkung vom Krankenhaus-Alltag tragen maßgeblich zur Genesung der Mädchen und Jungen bei.“ So möchte die Kinderklinik so bald wie möglich ein „mobiles Spieleangebot“ in Siegen etablieren. „Eine Idee, die aus der Pflege kam“, erläuterte Tanja Bauschert das neue Projekt. Für sie liegen die Vorteile klar auf der Hand: „Viele unserer kleinen Patientinnen und Patienten sind aufgrund ihrer Krankheit ans Bett gefesselt und können unsere Spieleecken nicht besuchen. Dann wird es schon nach kurzer Zeit gähnend langweilig.“ Die Idee: Die Kinderklinik möchte zunächst für ihre verschiedenen Stationen mobile Wagen anschaffen. Ausgestattet mit Mal- und Bastelmaterial, Spielen, Büchern zum Vorlesen sowie vielen anderen Dingen sollen sie für Ablenkung und Abwechslung im Klinik-Alltag sorgen.

„Wir möchten eine Teilzeitstelle finanzieren, die dort zum Einsatz kommt, wo es gerade am nötigsten ist“, schilderte Corinna Lemberg die Details. „Eine Erzieherin oder ähnlich ausgebildete Person, die an zwei Tagen die Woche am Bett den Kindern vorliest, mit ihnen bastelt, Geschichten erzählt oder Spiele spielt, um die Mädchen und Jungen wenigstens kurzzeitig abzulenken. Gleichzeitig kann die Person so auch Entlastung für die Eltern schaffen, die bei kleinen Kindern ja meistens mitaufgenommen werden.“ Unterstützt werden soll diese Stelle zusätzlich von „guten Feen“, die auf ehrenamtlicher Basis nach Bedarf zum Einsatz kommen. Ihre Koordination soll über die neue Stelle laufen. Investitionen, die leider nicht im Klinik-Budget enthalten sind oder von Fördermitteln finanziert werden können.

