Volksbank in Südwestfalen setzt starkes Zeichen für den Klimaschutz: 1.500 neue Setzlinge in Hilchenbach gepflanzt

(wS/vo) Hilchenbach 19.07.2024 | Die Volksbank in Südwestfalen hat sich an der 2023 gestarteten Klimainitiative „Morgen kann kommen“ des BVR beteiligt. Gemeinsam mit den angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland wurden bereits über 1,1 Millionen Bäume gepflanzt. In Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wird in Hilchenbach und Herscheid mit insgesamt 5.000 Volksbank-Setzlingen ebenfalls aufgeforstet. Nun kamen die Verantwortlichen in Hilchenbach an der Breitenbachtalsperre zusammen.

„Mit dem Waldprojekt setzen wir ein Zeichen für den Klimaschutz und damit sind wir nicht allein. Deutschlandweit beteiligen sich derzeit rund 180 Genossenschaftsbanken an der Initiative und zeigen, wie wir gemeinsam etwas bewegen können. Denn wie unser Motto schon sagt: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, erklärt Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann. Rund 30.000 Euro hat die Bank dafür an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gespendet. An der Breitenbachtalsperre wurden davon bereits 1.500 Setzlinge angepflanzt.

Bei einem Besuch des Pflanzgebiets in Hilchenbach traf sich Jens Brinkmann mit Matthias Wagener, Leiter der Stiftsverwaltung Keppel, Philip Lemke, Leiter des Forstbetriebsbezirks Hofginsberg und Matthias Vollbracht, Fachgebietsleiter

des Landeseigenen Forstbetriebes. Sie waren und sind maßgeblich an der Umsetzung der Pflanzung im Raum Hilchenbach beteiligt. Lemke betonte die Bedeutung des Projektes. „Der Wald selbst ist ein Klimaschützer, aber auch Lebensraum und Rohstofflieferant. Daher ist auch diese regionale Pflanzaktion ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Mithilfe der Volksbank können wir auch im Stiftswald Keppel wichtige Baumarten hin zu klimaresilienten Mischwäldern ergänzen.“ Das Anpflanzen der Setzlinge begann bereits Anfang des Jahres.

Mittlerweile trägt die Arbeit zwar artbedingt keine Früchte, aber durchaus Blätter.

Die Bepflanzung in Herscheid folgt. Auch hier übernimmt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald die praktische Umsetzung der Initiative. 300 Genossenschaftsbanken haben sich deutschlandweit an der BVR-Initiative „Morgen kann kommen“ beteiligt. Das gemeinsame Ziel der 1 Million Bäume wurde durch die vielen lokalen Waldprojekte sogar übertroffen. Derzeit sind 1,1 Millionen Bäume gepflanzt oder in Planung. 5.000 davon durch die Volksbank in Südwestfalen. Aufgeteilt wird diese Zahl auf den Stiftswald Stift Keppel in Hilchenbach und auf das Pflanzgebiet in Herscheid. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald unterstützt die Banken bei der Umsetzung ihrer Initiative. Die 15 Landesverbände wählen geeignete Flächen für die Aufforstung auf und unterstützen die Pflanzung tatkräftig mit ihrer Expertise.

Vertreter des Regionalforstamts Siegen-Wittgenstein trafen sich nun mit Stiftsverwaltung und Volksbank an der Breitenbachtalsperre. Die ersten Setzlinge tragen bereits Blätter.

Foto: Volksbank in Südwestfalen eG

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!