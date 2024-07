Weltweites Problem? Technische Störungen beeinträchtigen auch die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein

(wS/red) Kreis Siegen-Wittgenstein 19.07.2024 | Aufgrund umfassender technischer Störungen ist die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein derzeit nicht in der Lage, ihre Dienstleistungen anzubieten. Auch die Zulassungsstellen in Siegen und Bad Berleburg sind bis auf Weiteres geschlossen. Während die Dienststellen der Kreisverwaltung weder per E-Mail erreichbar sind, noch auf Fachprogramme zugreifen können, bleibt eine telefonische Kontaktaufnahme weiterhin möglich.

Die Stadt Kreuztal informierte auf ihrer Homepage über ein weltweites Problem mit einer Clientsoftware, das durch ein Update am heutigen Morgen ausgelöst wurde. Dieses Update führt dazu, dass Clients und Server nicht starten können, wodurch auch alle Fachanwendungen betroffen sind. Derzeit sind alle Mitarbeiter der Stadt Kreuztal nur telefonisch erreichbar, und es wird bereits intensiv an der Fehlerbehebung gearbeitet. Auch die Stadt Netphen meldete eine Störung im Netz der Südwestfalen-IT (SIT), die den Zugriff auf Fachprogramme und den E-Mail-Verkehr unmöglich macht. Die SIT arbeitet ebenfalls an einer Lösung, und die Stadt versichert, die Bürgerinnen und Bürger auf dem Laufenden zu halten, sobald das Problem behoben ist. Ein Telefonat mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein und wirSiegen.de ergab, dass zum jetzigen Zeitpunkt (10:00 Uhr am 19. Juli 2024) noch nicht abgeschätzt werden kann, wann die Systeme wieder voll funktionsfähig sein werden. Alle Beteiligten sind bemüht, die Störungen so schnell wie möglich zu beheben, um den gewohnten Service wiederherzustellen. Weltweiter Ausfall bei Sicherheitsdienstleister Crowdstrike legt auch Systeme bei der SIT lahm Das Unternehmen gibt aktuelle Infos auf der Homepage https://www.sit.nrw/ .

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER. Wir freuen uns sehr, vielen Dank!