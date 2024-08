18.000 Besucher bei „mittwochsIN“: Erfolgreicher Abschluss einer beliebten Veranstaltungsreihe

(wS/kl) Siegen 27.08.2024 | Mit rund 18.000 Besuchern geht die 24. Auflage von „mittwochsIN“ in Siegen zu Ende. „Wir blicken auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe der beliebten Live-Reihe am Unteren Schloss zurück,“ so die Veranstalter Klar Events von dem mittwochsTreffpunkt in der Siegener Innenstadt.

Sechs von geplanten sieben Veranstaltungen konnten bei gutem Wetter stattfinden. Einmal mussten wir wegen einer Unwetterwarnung absagen. Das entspricht im Vergleich zu den vergangenen Jahren einem normalen Jahr.

Am vergangenen Mittwoch fand die Live-Reihe mit der Band Mission2Party das letzte Mal für 2024 statt. Neben großartigen Bands und einer Menge Besucher war eines der Highlights unsere Lichtblicke-Aktion. Hier wurden von einigen bekannten Gastronomen aus der Stadt, die an diesem Abend selbst hinter dem Zapfhahn standen, 2.000 € an Spendengeldern gesammelt. Alle waren ehrenamtlich an diesem Abend im Dienst, für den guten Zweck!

„Wir haben leider nicht ganz das Ziel des Vorjahres erreicht, es war trotzdem erfolgreich und Spaß hat es auch gemacht!“ Die Veranstalter danken allen Sponsoren, Besuchern und Helfern! Wir freuen uns jetzt auf die Tage am Jubiläums-Stadtfest zur Feier der 800 Jahre unserer Krönchenstadt.

Im kommenden Jahr wird es die 25. Ausgabe der Live-In-Reihe geben, mit tollen Aktionen, bekannten Gesichtern und guter Live-Musik!