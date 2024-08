2. Mixed Tagesturnier der TV Hoffnung Littfeld Tennisabteilung wieder ein voller Erfolg

(wS/tvh) Kreuztal 05.08.2024 | Am gestrigen Sonntag fand beim TV Hoffnung Littfeld das 2. Mixed Tagesturnier statt und trotz schwieriger Wetterbedingungen am Vormittag entwickelte sich das Event zu einem vollen Erfolg. Mit großer Begeisterung und viel sportlichem Ehrgeiz trotzten die Teilnehmer der Tennisgemeinschaft dem Regen, der die Plätze in den frühen Stunden des Tages zeitweise unbespielbar machte.

Das Turnier begann um 10 Uhr, doch bereits kurz nach dem Start mussten die Spiele wegen des Regens für knapp eine Stunde unterbrochen werden. Dank der engagierten Helfer und dem starken Willen der Spieler konnte das Turnier jedoch zügig fortgesetzt werden, als sich ab 12 Uhr die Sonne zeigte und optimale Bedingungen für den weiteren Verlauf schuf.

Die Zuschauer, von denen viele aus benachbarten Orten angereist waren, kamen voll auf ihre Kosten. Das Teilnehmerfeld erwies sich als äußerst ausgeglichen, was sich in den spannenden Spielen widerspiegelte. Von den insgesamt 15 Matches gingen acht in den dritten Satz – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Spieler bis zur letzten Minute alles gaben.

Mit von der Partie waren auch 9 ½ Littfelder Spieler – Enno von Fircks (TC Siegen) spielt in der Saison für die Littfelder Herren mit – und lieferten sich packende Duelle. Der beste Spieler im Feld war Leon Zill (TC Plankstadt), mit einer Leistungsklasse (LK) von 3,8. Bei den Spielerinnen war die beste Feline Müller (Sport-Union Annen, LK 6,0), die gemeinsam mit Erik Süßmann (TV Littfeld, LK 10,5) auch das beste Doppel des Turniers stellte. Die

jüngste Teilnehmerin, Frida Schellenberg (TC Siegen), beeindruckte mit einer hervorragenden Leistung und zeigte viel Potenzial für kommende Turniere.

Erik Süßmann von der Turnierleitung zeigte sich begeistert von der Resonanz: „Ich bin immer wieder begeistert, dass wir jedes Jahr auf so viele verlässliche Meldungen zählen können. Es war toll zu sehen, dass so viele Freunde und langjährige Bekannte aus der Tennisszene dabei waren. Solche Teilnehmer sind eine feste Stütze bei jedem Turnier und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“ Auch Simon Krämer von der Turnierleitung zog ein positives Fazit: „Wir haben dem Regen getrotzt und die vielen engen Spiele haben gezeigt, dass alle Bock hatten und der Ehrgeiz auch in den Mixed-Partien da war. Ab 12 Uhr kam die Sonne zum Vorschein – es war ein super Tag!“

Die Turnierleitung bedankte sich herzlich bei allen Teilnehmern sowie bei den Helfern am Grill und auf der Anlage, die für das leibliche Wohl und den reibungslosen Ablauf sorgten.

Alle Beteiligten waren sich einig: Das 2. Mixed Tagesturnier des TV Hoffnung Littfeld war ein voller Erfolg und hat Lust auf mehr gemacht.

Fotos: Leon Steinfelder und Martin Behle

