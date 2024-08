Ab Mittwoch, 21. August: Geänderte Verkehrsführung am „Schleifmühlchen“ aufgehoben

(wS/si) Siegen 19.08.2024 | In den Sommerferien wurden Teile der Frankfurter Straße an der Kreisel-Baustelle „Schleifmühlchen“ neu asphaltiert. Dafür musste die Verkehrsführung vorübergehend geändert werden: Auf rund 100 Metern stand dem Verkehr in Richtung Innenstadt und zurück nur eine Fahrspur zur Verfügung, den Verkehr regelte eine Ampelschaltung. Pünktlich zum Schulstart kann der Verkehr ab Mittwoch, 21. August, im Laufe des Vormittags wieder in beide Richtungen gleichzeitig fließen.

Aktuell laufen die finalen Asphaltarbeiten – bis Mittwoch (21. August) sollen diese abgeschlossen sein. Die zuvor angekündigte Bauzeit von rund drei Wochen kann somit eingehalten werden.

Nach Abschluss der Asphaltarbeiten wird auch die derzeit gesperrte Einmündung zur Friedrich-Wilhelm-Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Foto: Archiv wirSiegen.de

.

.

Anzeige