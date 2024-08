Ab Mittwoch, 4. September: Familienbüro: Neues Beratungsangebot zum „Familienzuschlag“

(wS/si) Siegen 09.08.2024 | Kinderzuschlag bekommen Eltern, die genug verdienen, um für sich selbst zu sorgen, deren Einkommen aber nicht oder nur knapp für die gesamte Familie reicht. Da diese Unterstützungsleistung nur wenig bekannt ist, richtet das Familienbüro der Stadt Siegen mit Unterstützung der Familienkasse NRW Ost ab September ein regelmäßiges Informations- und Beratungsangebot hierzu ein.

Ab Mittwoch, 4. September, wird die Familienkasse NRW Ost in den Räumen des Familienbüros in der Weidenauer Str. 160 in Weidenau zwischen 10.00 und 12.00 Uhr an jedem 1. und 3. Mittwoch eines Monats Unterstützung bei der Antragstellung für Kinderzuschlag und Kindergeld anbieten.

Der Kinderzuschlag kann bis zu 292 Euro monatlich pro Kind zusätzlich zum Kindergeld betragen. Der Kinderzuschlag wird monatlich zum Kindergeld ausgezahlt und ab dem Monat der Antragstellung für sechs Monate bewilligt. Die Höhe des Kinderzuschlags ist von der Höhe des Einkommens und den individuellen Lebensverhältnissen abhängig. Im Detail beraten hierzu die Expertinnen und Experten der Familienkasse.

Auch wenn nur ein kleiner Kinderzuschlag gezahlt wird, besteht damit dann ein weiterer Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe wie zum Beispiel für persönlichen Schulbedarf der Kinder, Klassenfahrten oder Schulausflüge. Weitere Informationen zum Kinderzuschlag sind unter www.familienkasse.de zu finden.

Rathaus Siegen



.

