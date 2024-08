Achtsame Konfliktbewältigung – Freie Plätze im Seminar für Ehrenamtliche am 31. August

(wS/si) Siegen 26.08.2024 | Für alle Kurzentschlossenen bietet der Ehrenamtservice des Kreises Siegen-Wittgenstein noch freie Plätze im kostenlosen Seminar „Achtsame Konfliktbewältigung – Persönliche und fachliche Voraussetzungen zu einem selbstsicheren Verhalten in Konflikten“ an. Das Seminar findet am Samstag, 31. August 2024, von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr, im Kulturhaus Lÿz, Raum 204, statt.

Im Alltag begegnet man neben einer großen Anzahl von umgänglichen Menschen auch solchen, die grenzüberschreitende bis gewalttätige Tendenzen zeigen. Ein hohes Aggressionspotenzial seitens dieser Menschen stellt für Fachkräfte oder Ehrenamtliche in vielen Branchen und in verschiedenen Institutionen eine Herausforderung dar, derer sie teilweise mittellos gegenüberstehen. Dementsprechend sollte eine ausgeprägte Achtsamkeit und Gelassenheit in den gegebenen Situationen vorhanden sein.

Der Referent, Bahman Pournazari, Beauftragter für Gewalt- und Drogenprävention und Extremismus der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, bietet in diesem Kontext in einem Deeskalationstraining eine effektive Grundlage, um sich mit der Gewalt- und Aggressionsproblematik auseinanderzusetzen.

Das Seminar ist in zwei Teile gegliedert: Im ersten Teil werden die Bedeutung und der Nutzen der nonverbalen Kommunikation, sowie die Grundlagen der Achtsamkeitstechnik vermittelt. Im zweiten Teil werden mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern individuelle Deeskalationsstrategien anhand von Rollenspielen trainiert und anschließend intensiv reflektiert.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung zu dem Seminar ist unbedingt erforderlich und möglich über das Serviceportal des Kreises unter portal.siegen-wittgenstein.de.

Bei Fragen steht Gabriele Gütting vom Ehrenamtservice unter 0271 333-2310 oder ehrenamt@siegen-wittgenstein.de gerne zur Verfügung.