Angriff auf Polizisten in Siegen: Zwei Beamte bei Einsatz verletzt

(wS/ots) Siegen 27.08.2024 | In der Nacht zu Dienstag (27.08.2024) sind Polizisten gegen 00:20 Uhr in die Haardtchenstraße in Siegen gerufen worden.

Nach ersten Erkenntnissen war es in einer Wohnung zu einem lautstarken Streit gekommen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 42-Jährigen und seine Freundin. Der Mann zeigte sich äußerst aggressiv und beleidigte die Polizisten.

Der Aggressor ignorierte die Anweisungen der Beamten und versuchte im Verlauf, die Polizisten zu schlagen. Den Polizeibeamten gelang es, den 42-Jährigen zu fixieren. Dabei leistete er jedoch erheblichen Widerstand. Er biss einem Polizisten so stark in den Finger, dass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Insgesamt wurden zwei Beamte bei dem Einsatz leicht verletzt. Beide verblieben dienstfähig.

Der 42-Jährige wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.