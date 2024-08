Ausbildungsbeginn 2024: Neue Gesichter bei Straßen.NRW in Südwestfalen

(wS/str) Netphen 02.08.2024 | Zum Ausbildungsbeginn 2024 gibt es Verstärkung für die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen. Insgesamt sieben Nachwuchskräfte lassen den Schulalltag hinter sich und starten beim Landesbetrieb in ihre Ausbildung oder ihr duales Studium. „Auf unsere Auszubildenden warten sehr spannende Aufgaben – und die Chance, sich in einem interessanten Arbeitsumfeld für die Straßeninfrastruktur der Region einzubringen“, sind sich die Ausbilderinnen und Ausbilder bei Straßen.NRW einig. Die Begrüßung fand am Donnerstag (01.08.) durch Niederlassungsleiter Steffen Scholz statt, der ebenfalls seinen ersten Arbeitstag als neue Leitung der Regionalniederlassung Südwestfalen hatte. Zunächst gab es einen Einblick in die verschiedenen Aufgabenbereiche des Landesbetriebs, bevor es im Anschluss mit einem Willkommensgeschenk im Gepäck zur neuen Dienststelle ging.

Für vier Auszubildende zum Straßenwärter befindet diese sich in einer der Straßenmeistereien der Region Südwestfalen – darunter sind die Meistereien in Kreuztal, Wilnsdorf und Erndtebrück. Ein Auszubildender startet als angehende Fachkräfte für Straßen- und Verkehrstechnik in der Außenstelle Hagen, und zwei der jungen Frauen und Männer haben sich für ein duales Studium des Bauingenieurwesens in Kombination mit einer Ausbildung zum Bauzeichner entschieden.

Insgesamt absolvieren damit aktuell 34 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen – eine Zahl, auf die man sehr stolz ist. „Für uns ist es wichtig, dass wir die zukünftigen Fachkräfte von morgen auch selbst ausbilden und auf ihren beruflichen Weg bringen können“, hieß es in der Begrüßungsrunde. Doch man blickt auch schon auf das nächste Ausbildungsjahr in 2025, denn dafür sind jetzt bereits Bewerbungen möglich. Gesucht werden junge Menschen, die sich für eine Straßenwärterausbildung, ein duales Studium oder eine Ausbildung zum Vermessungstechniker interessieren.

Bildzeile:

7 Nachwuchskräfte starten nun bei der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen ins Berufsleben – im Hauptsitz in Netphen wurden sie von den neuen Kolleginnen und Kollegen begrüßt. Vordere Reihe, v. l. Ali Öcal (Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik), Leonie Brenner und Justin John (Dual Studierende), Frederik Schlabach und Marcel Burghaus (SM Kreuztal), Malte Kuhn (SM Erndtebrück) und Leon Muja (SM Wilnsdorf), alle vier Straßenwärter-Azubis.