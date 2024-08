Baumpatenschaft: HAILO ermöglicht Anpflanzung von weiteren 3.000 Bäumen in Burbach

(wS/ha) Burbach 02.08.2024 | Brachliegende Waldstücke sind in der Region Mittelhessen keine Seltenheit. Umso wichtiger ist es, dass die gerodeten und zerstörten Flächen wieder aufgeforstet werden. Um hier zu unterstützen, hat HAILO über die W. & L. Jordan Stiftung und deren Aktion „Baumpate“ die Mittel für weitere 3.000 junge Bäume, in diesem konkreten Fall Buchen, gespendet. Das Unternehmen mit dem roten Punkt engagiert sich im Rahmen einer Baumpatenschaft dafür, dass der Wald seine klimaschützende Rolle auch in Zukunft erfüllen kann.

Die Aufforstung erfolgte in Burbach, nahe dem Unternehmenssitz in Haiger. Elmar Wulf vom örtlichen Forstzweckverband ist verantwortlicher Förster für die Waldgenossenschaft Burbach und hat die Aufforstung betreut: „Bereits im März 2022 haben wir mit Unterstützung von HAILO auf einer Fläche von etwa 1,5 Hektar über 11.000 Bäume gepflanzt – etwa 9.500 Rotbuchen, 1.000 Bergahornbäume und 750 Vogelkirschen. Es freut uns, dass HAILO in diesem Jahr erneut 3.000 Bäume finanzierte, die im Frühjahr gepflanzt werden konnten.“

Nachhaltigkeit als unternehmerischer Wert und Auftrag

Jörg Lindemann, Geschäftsführer von HAILO, macht deutlich: „Nachhaltigkeit ist uns ein wichtiges Anliegen, weshalb wir uns aktiv für das Thema einsetzen und die Aufmerksamkeit dafür weiter verstärken möchten. Wir verstehen Nachhaltigkeit als langfristigen Unternehmenswert und als Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt.“

Die Aktion „Baumpate“ der W. & L. Jordan Stiftung bietet für das unternehmerische Engagement von HAILO den idealen Rahmen: „Unser Wald erfüllt vielfältige Funktionen für Mensch und Natur! Er ist Lebensraum für viele Tiere, Pflanzen und Pilze, er reinigt die Luft und unser Trinkwasser. Er liefert den natürlichen Rohstoff Holz, spendet Sauerstoff und speichert CO2“, erklärt Jörg Ludwig Jordan. „Es ist erfreulich, dass immer mehr Unternehmen und Privatpersonen das Aufforsten der Wälder unterstützen.“