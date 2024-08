„Die deutsche Sprache ist gar nicht so schwer, wie alle immer sagen“ – Sommerferiensprachkurs des Kreises mit 91 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

(wS/si) Siegen 08.08.2024 | Alle Schülerinnen und Schüler machen Ferien, Yousef und Sara nicht. Die beiden nehmen zwei Wochen lang an einem Sommerferiensprachkurs für Kinder und Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte teil. Insgesamt 91 hochmotivierte junge Leute, die erst vor ein paar Jahren zu uns gekommen sind, nehmen an dem Kurs im Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in Siegen teil. Alle wollen etwas aus ihrem Leben machen und deshalb sehr schnell gut Deutsch lernen.

„Die deutsche Sprache ist gar nicht so schwer, wie alle immer sagen“, lacht Sara. Die 14-Jährige aus Bad Berleburg besucht in diesem Jahr schon zum zweiten Mal den Feriensprachkurs. „In der Schule ist es für mich nicht so einfach, mitzukommen, das ist hier alles viel besser. Außerdem hat man viel Spaß zusammen“, erzählt die gebürtige Bosnierin. Sara lebt erst seit etwas mehr als einem Jahr in Deutschland, hat aber schon das Fortgeschrittenenniveau erreicht. „Letztes Jahr habe ich hier eine Freundin kennengelernt. Wir haben zusammen den Kurs besucht. Es ist super, dass hier so viele Menschen mit derselben Herausforderung sind wie ich“.

Der Sommerferiensprachkurs wird seit 2016 vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Siegen-Wittgenstein (KI) organisiert, um die Deutschkenntnisse junger Menschen außerhalb der Schule zu verbessern. Die Kurse werden jedes Jahr vorab durch das Kommunale Integrationszentrum an den Schulen beworben. Die Schülerinnen und Schüler können sich dann freiwillig für einen der Sprachkurse in unterschiedlichen Niveaustufen anmelden.

Durch die Schule wurde auch Yousef auf den Sprachkurs aufmerksam, und das schon im vergangenen Jahr. Dieses Mal belegt er, zusammen mit Sara, den Kurs für Fortgeschrittene. „Ich möchte ein Profi-Fußballer werden, deswegen muss ich noch viele deutsche Fußballbegriffe lernen, das ist sehr wichtig für mich.“ Der 15-Jährige aus Syrien spielt schon seit vielen Jahren leidenschaftlich gerne Fußball. „Hier bin ich in einem richtigen Fußballverein. So etwas kannte ich vorher gar nicht. Es macht Spaß mit so vielen Teammitgliedern“, erzählt er. Damit die Kommunikation mit seinen Teammitgliedern noch besser läuft, strengt sich Yousef beim Sprachkurs besonders an. „Wenn man die Sprache mag, dann lernt man auch viel schneller.“ Neben Deutsch möchte er noch Spanisch und Englisch lernen, um sich mit möglichst vielen Personen austauschen zu können.

Besonders stolz sind Sara und Yousef am letzten Tag des Sprachkurses. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fortgeschrittenen-Kurses dürfen die einzelnen Stationen einer Abschluss-Rallye leiten. An den unterschiedlichen Spielstationen sollen alle 91 Schülerinnen und Schüler noch einmal das Erlernte der vergangenen zwei Wochen wiederholen und anwenden. Dabei liegt der Fokus nicht darauf, ein Gewinner-Team zu ermitteln, sondern um einen gemeinschaftlichen Abschluss zu finden. Als Preis gab es für jeden ein Eis.

Die Sommerferiensprachkurse des KI sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos und werden vom Kommunalen Integrationszentrum durch die Landesmittel „KOMM-AN NRW“ finanziert. Die Kurse werden für verschiedene Sprachniveaus angeboten, von Anfänger bis Fortgeschritten. Es ist auch möglich, wie bei Sara und Yousef, mehrere Jahre hintereinander den Sommerferiensprachkurs zu besuchen, und so das Sprachniveau zu verbessern.

Sara und Yousef besprechen ihr Spiel für die Abschluss-Rallye, um es möglichst gut erklären zu können.

Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein