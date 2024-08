Ein „Dritter Ort“ zum Ausprobieren Ende August Schnuppertag im Kulturellen Marktplatzes Dahlbruch (kmd)

(wS/hi) Hilchenbach 20.08.2024 | Die Planungen und Umbaumaßnahmen haben einige Zeit in Anspruch genommen, aber nun ist die Fertigstellung des kmd (Kulturellen Marktplatzes Dahlbruch) absehbar. Jetzt bietet sich Besucherinnen und Besuchern eine gute Gelegenheit, einen Blick auf und in das Haus zu werfen: Zum NRW-weiten „Tag der Dritten Orte“ am Samstag, 31. August, öffnet auch der kmd in der Zeit von 12:00 bis 18:00 Uhr die Türen für alle Neugierigen und bietet ein buntes Programm zum Reinschnuppern an.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das „Haus der Alltagskultur“ im kmd. Das ist der neu errichtete Gebäudeteil mit Jugendzentrum, mehreren flexibel nutzbaren Räumen und Mehrzweckhalle. Dieser Bereich wird künftig eine wichtige Rolle spielen, denn hier soll es vielfältige Angebote für alle Altersgruppen und Interessen geben – es entsteht ein „Dritter Ort“. Ergänzend zum ersten Ort, also dem eigenen Zuhause, und dem Arbeitsplatz als zweiten Ort sind damit in der Soziologie neue Orte der Kultur und Begegnung gemeint, an denen man Angebote wahrnehmen, eigene Ideen verwirklichen oder sich auch einfach nur so treffen kann.

Die Veranstaltung am 31. August ist ein erstes Kennenlernen des Dritten Ortes.

Mehrere Vereine und Initiativen steuern Bausteine für ein vielfältiges Programm bei, und alle Interessierten sind eingeladen, die neue Einrichtung an diesem Nachmittag kennenzulernen. Neben Führungen durch das Haus um 13:00, 15:00 und 17:00 Uhr, musikalischer Unterhaltung sowie verschiedenen sportlichen und kreativen Mitmach-Angeboten gibt es Informationen über die Möglichkeiten, die der Dritte Ort künftig bieten wird. Außerdem dürfen die Gäste ihre eigenen Ideen beisteuern.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2019 ein Förderprogramm ins Leben gerufen, um solche Orte der Gemeinschaft zu unterstützen.

Der Gebrüder-Busch-Kreis hat sich in Kooperation mit der Stadt Hilchenbach um Fördermittel für den kmd beworben und erhält nun finanzielle Unterstützung, um das Konzept für den Dritten Ort im Detail auszuarbeiten. Ziel ist es, dieses Konzept in den drei folgenden Jahren umzusetzen.



