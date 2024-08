Erneuerung von Wasserleitungen und Kanal – Bestehende Sperrung in Zeppenfeld soll für die Maßnahme genutzt werden

(wS/ne) Neunkirchen 05.08.2024 | Am 12. August 2024 beginnt die Firma DIMA Bau im Auftrag der Gemeindewerke Neunkirchen mit der Erneuerung von Wasserleitungen und einer Kanalhaltung im Bereich Frankfurter Straße / In der Enge in Zeppenfeld.

Auslöser für die Arbeiten ist die bestehende Brückenbaustelle des Landesbetriebs Straßen.NRW, wodurch aktuell eine offizielle Vollsperrung im Bereich von der Rothenbachstraße bis zur Hellerbrücke besteht. Die Gemeindewerke wollen diesen Umstand nutzen, um ihre maroden Leitungen in diesem Bereich zu erneuern. Die Arbeiten erfolgen zum Großteil im geschlossenen Verfahren, so dass möglichst wenig Straßenaufbruch erfolgen muss.

Die Zufahrt zu den ansässigen Gewerbebetrieben wird jederzeit möglich sein.

Die Gemeindeverwaltung bittet die Anlieger um Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die im Zuge einer Tiefbaumaßnahme leider auftreten und nicht immer zu vermeiden sind.

