Exklusives Jubiläumsmaskottchen „Niki“ ab sofort in der Touristinformation erhältlich

(wS/si) Siegen 16.08.2024 | Das 800jährige Jubiläum der Stadt Siegen bekommt nun auch ein eigenes Maskottchen: „Niki“ ist ab sofort käuflich zu erwerben. Entworfen und hergestellt wurde es von Sandra Schmidt, einer der Betreiberinnen des „Mädelskramladen“ aus Eiserfeld. „Ich freue mich sehr, dass ich für dieses große Jubiläum das Maskottchen kreieren durfte. Der Name leitet sich von der Nikolaikirche ab, auf der ja das Krönchen sitzt.“, erläutert Sandra Schmidt. Jedes Maskottchen entsteht in Handarbeit und ist sozusagen ein Einzelstück.

„Es ist tolles Timing, dass das Maskottchen pünktlich zum Stadtfest in zwei Wochen in den Verkauf gehen kann“, erklärt Astrid Schneider, verantwortlich für alle Jubiläumsaktionen der Stadt Siegen. „Das Stadtfest als Höhepunkt der Jubiläums Feierlichkeiten ist der ideale Anlass, um ‚Niki‘ bei der Bevölkerung bekannt zu machen und unter die Leute zu bringen.“

Bürgermeister Steffen Mues ist ebenfalls sehr angetan von „Niki“ und ergänzt: „Das Maskottchen hat einen einmaligen Erinnerungswert auch über das Jahr 2024 hinaus. Es ist ein tolles Souvenir für Einheimische und Besucher gleichermaßen. Das Design ist ja exklusiv für unser Jubiläum entstanden und wird es so nirgendwo anders geben, das ist schon etwas ganz Besonderes.“

Der niedliche „Niki“ ist in einer limitierten Auflage ist ausschließlich im Souvenirshop der Touristinformation für 19,99 € in der Oberstadt erhältlich.