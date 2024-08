Flugplatzfest Hünsborn begeistert mit vielfältigem Programm und attraktiven Rundflügen

(wS/mg) Hünsborn 25.08.2024 | Das Flugplatzfest in Hünsborn zieht auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher aus dem Sieger-Sauerland und darüber hinaus an. Die Veranstaltung wird von der Flugplatz-Gemeinschaft organisiert und bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Besonders beliebt sind die Rundflüge, die auch am heutigen Sonntag wieder angeboten werden. Für nur 50 Euro können Besucher in einem Hubschrauber vom Typ R44 in die Lüfte steigen, während ein Rundflug im Motorflugzeug bereits für 45 Euro zu haben ist.

Auf dem Vorfeld des Flugplatzes können die Gäste eine Ausstellung von Flugzeugen bestaunen, darunter die vereinseigenen Segelflugzeuge des Luftsportvereins Hünsborn. Lizenzinhaber und Fluglehrer stehen bereit, um Fragen zu beantworten und Sitzproben zu ermöglichen. In der Halle „Ferndorf“ bietet ein Flugsimulator allen Interessierten die Möglichkeit, ihr fliegerisches Können unter fachkundiger Anleitung zu testen.

Ein besonderes Highlight ist die Tombola, bei der Rundflug-Gutscheine gewonnen werden können. Aufgrund der hohen Nachfrage unterstützen die Piloten Swen Fiedler, Peter Heite und Hans Dieter Werthenbach vom benachbarten Flugplatz Dümpel mit ihrer Remo DR400 bei den Rundflügen.

Auch die Flugvorführungen auf der Startbahn sorgen für Begeisterung. Bastian Koppen vom Flugplatz Dümpel zeigt atemberaubende Kunstflugmanöver mit seiner roten Pitts S2B, während das historische Segelkunstflugzeug Lo100 Zwergreiher, geflogen von Sven Henrich, farbenfrohe Rauchbilder in den Himmel zeichnet. Mario Müller, mehrfacher deutscher Meister im Modellkunstflug, beeindruckt das Publikum mit seinem Turbinenmodellflugzeug, und Dieter Gehling demonstriert mit seinem DDR-Agrarflugzeug Kruk historische Überflüge.

Für kulinarische Genüsse ist ebenfalls gesorgt: Neben Grillwürsten, Pommes und der traditionellen Erbsensuppe des Flugplatzfestes, die man seit diesem Jahr auch auf der Homepage des Vereins nachkochen kann, gibt es Kaffee und Kuchen sowie geräucherte Forelle vom benachbarten Sportfischerverein Elritze Hünsborn e.V. Externe Stände bieten außerdem Eis, Süßigkeiten und Wurfgleiter für die kleinen Gäste an.

Das Flugplatzfest Hünsborn bietet somit ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt und lädt auch heute am Sonntag zu einem Besuch ein. Die Veranstaltung endet am Abend mit einem beeindruckenden Ballonglühen, das den Tag visuell spektakulär abrundet.

