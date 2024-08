Freibadsaison endet am 8. September – Team freut sich auf ein Wiedersehen 2025

(wS/bu) Burbach 28.08.2024 | Man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Nach einem tristen Start hat sich der Sommer zumindest in den vergangenen Wochen noch einmal zurückgemeldet, wenn auch die ganz heißen Tage diesmal ausblieben. Daher macht das Freibad Burbach in dieser Saison pünktlich Schluss. Am Sonntag, 8. September 2024, wird um 18 Uhr der Schlüssel zum Letzten Mal in diesem Jahr herumgedreht.

Die Schwimmmeister und das ganze Freibadteam verabschieden sich und bedanken sich bei allen Gästen, die auch diesmal wieder ihre Bahnen am Freibadweg gezogen haben, vom Sprungturm ins Wasser eingetaucht und die Rutsche hinuntergesaust sind oder sich einfach gemütlich auf die Wiese gelegt haben und es sich gutgehen ließen. Auch bei den vielen jungen Schwimmanfängerinnen und -anfängern, die die Schwimmkurse besucht haben, bedanken sich Gisela und Holger Leyener und ihr Team ganz herzlich, wünschen ihnen weiterhin viel Freude am Schwimmen und freuen sich auf ein Wiedersehen zur Freibadsaison 2025, die voraussichtlich im Mai beginnen wird. Informationen zu den neuen Schwimmkursen wird es bereits rund um den Jahreswechsel geben.