Großaufgebot der Polizei begleitet Demonstrationen in Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 10.08.2024 | Aktuell, am 10. August 2024, laufen in Hilchenbach mehrere Demonstrationen, bei denen die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort ist, um die Lage zu überwachen. Auf dem Marktplatz, in den Seitenstraßen und am Bahnhof sind zahlreiche Polizeifahrzeuge stationiert. Zusätzlich stehen Einsatzkräfte in weiter entfernten Straßen bereit, um bei Bedarf schnell eingreifen zu können.

Der Anlass für den Polizeieinsatz sind verschiedene Versammlungen, die von Gruppen mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen angemeldet wurden. Eine rechtsextreme Kleinstpartei hat sowohl eine Versammlung in geschlossenen Räumen als auch eine Standkundgebung vor ihrem Parteisitz organisiert. Das Thema ihrer Kundgebung lautet „Linksextremismus entgegentreten – Die Dammstraße 5 bleibt deutsch!“ und soll von 12:00 bis 18:00 Uhr stattfinden. Die Partei rechnet mit etwa 30 Teilnehmern. Parallel dazu veranstaltet die Partei auf dem Gelände ihres Parteisitzes den „Tag der Heimattreue“.

Gegen diese Versammlung wurden mittlerweile drei Gegenkundgebungen angemeldet. Die erste Gegenversammlung, unter dem Motto „Hilchenbach feiert Vielfalt“, ist von 13:00 bis 19:00 Uhr in der Parkanlage neben dem Hilchenbacher Rathaus geplant. Hier werden 300 bis 400 Teilnehmer erwartet. Eine weitere Versammlung mit dem Titel „Gegen den Rechtsruck“ ist ebenfalls geplant und soll von 13:30 bis 21:00 Uhr dauern. Diese Versammlung umfasst einen Aufzug durch die Innenstadt, bei dem 50 bis 100 Personen erwartet werden. Die dritte Gegenveranstaltung, die in der Nähe des Parteisitzes unter dem Motto „Dammstraße dicht machen“ stattfindet, soll von 14:00 bis 21:00 Uhr andauern und bis zu 400 Teilnehmer anziehen. Die Teilnehmer dieser beiden Gegenveranstaltungen planen zudem einen Marsch vom Hilchenbacher Bahnhof zur Dammstraße.

Die Polizei begleitet alle Versammlungen und rechnet damit, dass Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen werden. Aufgrund der erwarteten großen Teilnehmerzahl, die insgesamt in den vierstelligen Bereich gehen könnte, sind erhebliche Verkehrsbehinderungen im Raum Hilchenbach zu erwarten, insbesondere während der An- und Abreise der Demonstranten. Parkplätze im Innenstadtbereich werden nur eingeschränkt verfügbar sein.

Der Polizeieinsatz wird von Klaus Bunse, dem Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, geleitet. Er betont die Wichtigkeit der Versammlungsfreiheit in einer Demokratie und appelliert an alle Teilnehmer, ihre Meinungen friedlich und respektvoll zu äußern. Gleichzeitig warnt er davor, dass die Polizei bei Störungen oder unfriedlichen Verläufen der Versammlungen konsequent eingreifen wird. Um dies zu gewährleisten, wird die Polizei durch zahlreiche zusätzliche Kräfte unterstützt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

