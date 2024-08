Große Open-Air-Kirmes 2024 in Montabauer: Ein Rückblick

(wS/red) Montabauer 06.05.2024 | Gestern endete die Montabaurer Kirmes mit einem spektakulären Feuerwerk über dem Schloss und der Stadt. Dieses unvergessliche Ereignis, das vom 02. bis 05. August stattfand, verwandelte die Innenstadt in ein buntes Festgelände voller Freude und Unterhaltung.

Am Freitag begann das Spektakel mit dem Aufstellen des prächtig geschmückten Kirmesbaums an der katholischen Kirche. Die Schützengesellschaft St. Sebastianus Montabaur begrüßte die Gäste mit traditionellen Ehrensalven, und die Stadtbürgermeisterin eröffnete das Festwochenende mit dem Fassanstich, was von den Besuchern begeistert gefeiert wurde.

Während der vier Tage sorgten 13 Bands auf drei verschiedenen Bühnen – Großer Markt, Konrad-Adenauer-Platz und Kirchstraße – für ein musikalisches Feuerwerk. Von Cover-Songs über Soul, Rock bis hin zu Schlager war für jeden Geschmack etwas dabei. Das Beste daran: Der Eintritt war frei, was die Veranstaltung für alle noch attraktiver machte.

Die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz Eichwiese brachten die Augen der Kinder zum Strahlen und sorgten für Nervenkitzel bei den Erwachsenen. Am Sonntagmorgen fand der traditionelle Kirmesfrühschoppen statt, organisiert vom Bürgerverein und dem Gesangverein Mendelssohn-Bartholdy 1855 Montabaur. Nach dem Hochamt um 10:30 Uhr spielten ab 11:30 Uhr die Oberkirchspiel-Musikanten und schufen eine gemütliche Atmosphäre für alle Anwesenden.

Ein besonderes Highlight war die Tombola am Sonntagnachmittag auf der Bühne am Großen Markt, bei der viele Besucher auf ein glückliches Los hofften.

Am Montag verwandelte sich die Innenstadt in einen lebhaften Krammarkt, wo Händler ihre Waren anboten. Der krönende Abschluss der Kirmestage war das farbenfrohe Feuerwerk am Montagabend um 22:00 Uhr, das den Himmel über Montabaur in prächtigen Farben erstrahlen ließ.

Am letzten Tag, dem 05.08.2024, sorgte die bekannte Band UnArt aus Siegen für besondere Stimmung. UnArt, die sich selbst als mehr als nur eine Coverband beschreiben, verwandelten Klassiker in zeitlose Meisterwerke und schufen eine unvergessliche Live-Atmosphäre. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 steht UnArt für eine einzigartige Mischung aus Rock und Elektro, die das Publikum zum Mitsingen und Tanzen animiert. Ihr Auftritt auf der Kirmes in Montabaur begeisterte die Besucher und trug erheblich zur fröhlichen Stimmung bei.

Montabaur erlebte vier wundervolle und ereignisreiche Tage, die noch lange in Erinnerung bleiben werden.