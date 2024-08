Großes Kinderfest am Eiserfelder Weiher: Spaß für die ganze Familie

(wS/vv) Siegen 08.08.2024 | Endlich ist es wieder soweit: Am Sonntag, den 18. August 2024, verwandelt sich der Eiserfelder Weiher in ein Paradies für Kinder. Nach der wetterbedingten Absage im letzten Jahr freuen sich die Organisatoren, in diesem Jahr wieder zahlreiche Familien zu einem unvergesslichen Tag einladen zu können. Ab 14:00 Uhr beginnt das große Kinderfest, das mit einem vielfältigen Programm lockt und bei freiem Eintritt einen Nachmittag voller Spaß und Abenteuer verspricht.

Für die kleinen Besucher steht eine Fülle an Aktivitäten bereit: Eine riesige Hüpfburg lädt zum Toben ein, während die legendäre Wasserrutsche für eine spritzige Abkühlung sorgt. Eine Rollenrutsche und eine spannende Rallye, bei der Geschicklichkeit gefragt ist, versprechen zusätzliche Herausforderungen und jede Menge Spaß. Kreative Köpfe können sich an verschiedenen Stationen ausprobieren und dabei ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Neben den vielen Attraktionen für Kinder werden auch besondere Gäste erwartet, die mit ihren Auftritten und Aktionen zum Gelingen des Tages beitragen. Die Eltern und Großeltern können sich ebenfalls freuen: Die Band „Neworleens“ sorgt mit stimmungsvoller Musik für die passende Atmosphäre, während sich die Kleinen vergnügen.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Eine Auswahl an Kuchen, frisch gebackenen Waffeln, Pommes und einer großen Candybar lässt keine Wünsche offen. Eis und kühle Getränke bieten an diesem hoffentlich sonnigen Tag die perfekte Erfrischung.

Das Kinderfest am Eiserfelder Weiher verspricht ein Highlight des Sommers zu werden – ein Event, das Familien aus der ganzen Region anzieht. Seien Sie dabei und genießen Sie einen Tag voller Lachen, Musik und Gemeinschaft. Der Eintritt ist frei, auch für alle Badegäste, die den Weiher an diesem Tag nutzen möchten.

Viel Spass!