Heimat Dialog: Starkes Netzwerk – starkes Netphen

(wS/ne) Netphen 20.08.2024 | 5 Minuten für unsere Heimat – Fragen an Unternehmer, Gastronomie und Vereine

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Netphen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Stadt Netphen voranzutreiben und ein starkes Netzwerk für ein starkes Netphen zu bilden.

Die Stadt Netphen ist eine lebendige Gemeinschaft mit 21 Ortsteilen über 500 florierenden Unternehmen, rund 200 dynamischen Vereinen und vielem mehr. Netphen ist ein Ort, der Unternehmergeist, Handwerk, ehrenamtliches Engagement, sportlichen Ehrgeiz und die Schönheit der Natur vereint.

Knapp 25.000 Menschen nennen Netphen ihre Heimat – leben und arbeiten hier, bauen sich eine Zukunft auf – bauen auf Netphen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Netphen, möchten die Innenstadt und die umliegenden Ortsteile weiter stärken, attraktives Arbeiten und Wohnen vorantreiben, Kultur und Tourismus sowie Vereinsarbeit sichtbar machen und verknüpfen.

„Wir möchten neue Ideen und Initiativen umsetzen, um Netphen zu einem noch attraktiveren Ort für uns alle zu machen,“ so Kristina Wertebach von der Wirtschaftsförderung der Stadt Netphen. „Nach vielen geführten Gesprächen mit Wirtschaft, Handwerk, Handel und Vereinen möchten wir das Stimmungsbild konkretisieren und Unternehmer, Gastronomie und Vereine aufrufen, sich an einer Bestandsaufnahme in Form eines Fragebogens 5 Minuten Zeit für unsere Heimat Netphen zu nehmen.“

Nach der Bestandsaufnahme möchte man gemeinsam mit allen Interessierten ins „MACHEN“ kommen, ein Netzwerk bilden und konkrete Projekte für Netphen anstoßen und umsetzen.

Wo drückt der Schuh? Was finden Sie richtig gut? Was ist Ihnen für die Zukunft wichtig? Hier geht’s zum Fragebogen:

KLICK HIER UM ZUM FRAGEBOGEN DER STADT NETPHEN ZU GELANGEN