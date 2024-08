Jetzt neu im Einsatz: Ehrenamtlicher Rettungswagen im DRK Obersdorf

(wS/drk) Wilnsdorf 03.08.2024 | Bevor der erste Einsatz anstand, wurde schon einiges geleistet: 2.250 gefahrene Kilometer, knapp 2.000 Arbeitsstunden und das in nur vier Monaten. Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den bisher in den Rettungswagen investierte ehrenamtliche Arbeit, die Hannes Gieseler, 1. Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Obersdorf, in seiner Ansprache hervorhob. Viele geladenen Gäste waren gekommen, um sich über die bisherigen Einsätze des neuen ehrenamtlichen eingesetzten Rettungswagens selbst ein Bild zu machen: Vertreter:innen einiger Vereine aus Obersdorf, Feuerwehren der Gemeinde und natürlich Kameradinnen und Kameraden des DRK-Ortsverein Obersdorf, die ihren Rettungswagen voller Stolz präsentierten.

„Besonders hervorheben möchte ich das überaus große Engagement und die Bereitschaft der Ehrenamtlichen, die den Rettungswagen fast wöchentlich besetzen können“, lobte Hannes Gieseler. Die Anschaffung des neuen Rettungswagens war notwendig geworden, da der vorherige Krankentransportwagen nicht mehr einsatzfähig war. Der neue Wagen trägt nun mit seinen Einsätzen dazu bei, dass der DRK-Ortsverein Obersdorf die laufenden Kosten weiterhin tragen kann. Der Vorstand des Ortsvereins hat sich auch deshalb für den Kauf eines auch für den örtlichen Rettungsdienst nutzbaren Fahrzeuges entschieden, weil neue Mitglieder mit rettungsdienstlichen Qualifikationen gewonnen werden konnten – die wiederum unerlässlich sind, um den Rettungswagen ausreichend besetzen zu können. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes-Benz Sprinter, Baujahr 08/2014, mit einem WAS Koffer Aufbau. Aufgrund seiner Ausstattung kann dieses Fahrzeug auch als Ersatz für den an der Kinderklinik stationierten Baby-Notarztrettungswagen genutzt werden, da hiermit auch ein Inkubator sicher transportiert werden kann.

Dank der Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer sowie der Firmen Matthias Menn und Maik Eckhardt konnte die Anschaffung durch den Ortsverein zum größten Teil selbst getragen werden. „Wir sind sehr dankbar für die bisher erhaltene Unterstützung, egal ob in Form von Zeit- oder Geldspenden. Diese sind ein wichtiger Stützpfeiler, damit wir unsere Arbeit weiterhin so fortsetzen können“, bedankte sich Mike Neeb, stellvertretender Rotkreuzleiter des Ortsvereins.

Tom-Ole Eckhardt, Thomas Yachour, Anna Lena Paul, Lorenz Schneider und Mike Neeb erhalten offiziell den Schlüssel für den neuen Rettungswagen vom 1. Vorsitzenden des DRK Ortsvereins Hannes Gieseler