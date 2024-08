Keilerstadt Netphen hat neuen Schützenkönig

(wS/hgm) Netphen 13.08.2024 | Netphen hat einen neuen Schützenkönig, und dazu ging es am vergangenen Samstag hoch her am etwas abgelegenen Schützenhaus „In der Halbach“ zwischen Netphen und Deuz. Der Schützenverein Netphen hatte dazu keinerlei Aufwand und Mühe gescheut. Den Beginn des Schießens hatte man für 16 Uhr festgelegt, doch bis alles mal in die Reihe kam – sowas ist schließlich auch verständlich – wurde es dem Vernehmen nach 18.30 Uhr. Den nötigen „Saft“ lieferte ein großer Stromgenerator.

Die Begrüßungsrede hielt der 2. Vorsitzende Axel Göbel, dann gab es die obligatorischen Ehrenschüsse:

Paul Wagener in der Funktion als Bürgermeister und Vertretung für den Bundespräsidenten, Dorothee Spies als Ortsbürgermeister(in), ⁠Leo Molsberger als scheidender König, sowie Klaus Göbel als ältestes anwesendes Vereinsmitglied.

Die Schützenvögel übrigens werden seit fast 100 Jahren von der Familie Göbel gebaut und dies in der 3. Generation: 1. Arnold Göbel, 2. Alex Göbel, 3. Jan Göbel)

Es bedurfte 111 Schüsse mit Großkaliber, um den Aar von der Stange zu holen: Andreas Göhrke ist der neue Schützenkönig (mit seiner Königin Jana Handels) der Keilerstadt Netphen – wobei sechs Männer und Frauen als Königs-Anwärter bis zum Schluss mit dabei waren.

Alle Insignien und auch der Vogel bleiben übrigens in einer Familie: Krone: Andreas Göhrke, Zepter: Benedikt Göhrke, Apfel: Heinz Stahl (Stiefvater von Andreas und Benedikt Göhrke).

Während des Vogelschießens kam es zu einem ehrgeiziger Kampf zwischen den sechs Schützen und Schützinnen. Beide Brüder der Familie Göhrke schossen bis zum Schluss, ebenso hatten beide die Ambitionen, den König zu schießen. Dabei wurde Bruder Andreas etwas mehr Glück zuteil; nach dem letzten Schuss brachen alle Emotionen aus.

„Schützenkönig wollte ich unbedingt werden, und nun hat es funktioniert“ – so Andreas Göhrke.

Zum ersten Mal und mit reichlich Gaudi wurde übrigens der „Netpher Keilerkönig“ ausgeschossen, quasi ein Jedermann-Schießen. Den Titel des „Keiler-König“ erhielt Sascha Weber.

Es folgte eine lange Schützennacht mit musikalischer Unterhaltung von Claus Wunderlich, wobei man auch ordentlich ins Bierglas schaute – denn so ein Erfolg muss logisch gefeiert werden!

.

.

