Kinderbetreuung in Siegen: 10. „KiTS“-Standort geht an den Start

(wS/si) Siegen 07.08.204 | Neun weitere Plätze für Kinder unter drei Jahren: Mit der Eröffnung des 10. „KiTS“-Standort hat die Stadt Siegen nun ihr Betreuungsangebot im Bereich der Kindertagespflege erweitert. Die neue Einrichtung im Hubertusweg startete am 1. August unter der Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein.

„KiTS“ steht für „Kinder in Tagesgroßpflege Siegen“. Hierbei handelt es sich um das Konzept einer Tagesgroßpflegestelle mit festangestellten Tagesmüttern, die bis zu 9 Kinder unter 3 Jahren betreuen. Damit bietet die Stadt Siegen eine wichtige und notwendige Ergänzung im Spektrum der Kindertagesbetreuung. Den ersten „KiTS“-Standort eröffnete die Stadt vor 15 Jahren und wurde 2011 für die Entwicklung des Konzepts als Modellkommune im Aktionsprogramm Kindertagespflege ausgezeichnet.

Bereits seit November 2017 wird im Hubertusweg eine Tagesgroßpflegestelle nach dem „KiTS“-Konzept angeboten. Bisher wurde diese als betrieblicher Standort für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises Siegen-Wittgenstein genutzt. Zum 1. August 2024 wird der Standort nun zugunsten öffentlich geförderter Plätze in Siegen an die Stadt Siegen und den zuständigen öffentlichen Jugendhilfeträgern übergeben. Die Trägerschaft übernimmt der DRK- Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V..

„Wir freuen uns sehr, dass der DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein die Trägerschaft für einen weiteren KiTS-Standort hier bei uns in Siegen übernimmt und wir damit unser Platzangebot im Stadtgebiet für Kinder unter drei Jahren erweitern können“, freut sich Sozialdezernent Andree Schmidt.

Dr. Martin Horchler, Vorstand des DRK-Kreisverbandes, sieht in der neuen Kooperation Synergien für alle Beteiligten: „Das Rote Kreuz unterhält in Siegen-Wittgenstein 20 KiTas mit insgesamt rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter zwei Großtagespflegen explizit für Kinder unter 3 Jahren. Das hier ist nun die dritte Einrichtung dieser Art. So kann der KiTs-Standort künftig auch von unserem Netzwerk profitieren und sich mit Einrichtungen austauschen, die ebenfalls Betreuung für ganz junge Kinder anbieten. Wir freuen uns über die neuen Kolleginnen und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen – der Mitarbeiterinnen, der Stadt Siegen und auch der Eltern, die ihre Kinder zu uns in die Betreuung bringen.“

Aktuell werden in Siegen 320 Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertagespflege angeboten. Dafür stehen 107 Kindertagespflegepersonen zur Verfügung, die regelmäßig geschult und durch pädagogische Fachberatungen des Familienbüros der Stadt Siegen begleitet werden. In den 10 „KiTS“-Standorten arbeiten 30 Kindertagespflegepersonen, in drei betrieblichen Standorten weitere neun.

Die 320 Plätze der Kindertagespflege ergänzen die aktuell insgesamt 3.793 Plätze in den Siegener Kindertageseinrichtungen (2.934 Plätze für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung und 859 Plätze für Kinder unter drei Jahren). Zusätzlich werden 20 singuläre Kindergartenplätze für Kinder im Alter ab drei Jahren und älter angeboten (ausschließlich in der Kindertagespflege). Die Stadt Siegen bietet somit weiterhin ein sehr gutes und familienfreundliches Platz- und Betreuungsangebot.



Am neuen „KiTS“-Standort: (v.l.n.r.) Sozialdezernent Andree Schmidt, Susanne Wüst-Dahlhausen, Leiterin des städtischen Familienbüros, Dr. Martin Horchler, Vorstand des DRK-Kreisverbandes, und Nils-Lennart Zinßer, stv. Abteilungsleiter und Fachberater Kindertagesstätten des DRK-Kreisverbandes.

(Foto: Stadt Siegen)

