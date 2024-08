Kostenloses Seminar: Gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche

(wS/drk) Siegen 05.08.2024 | Essen und Trinken sind die Grundlagen unseres Lebens. Kinder und Jugendliche benötigen für ihre körperliche und geistige Entwicklung, ihre Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sowie für die Stärkung ihrer Immunabwehr eine optimale Versorgung mit allen Nährstoffen. Wie diese aussehen kann, weiß Tanja Badjie. Die Ernährungsberaterin an der DRK-Kinderklinik Siegen informiert am 9. September von 18 bis 19.30 Uhr in einem kostenlosen El- ternseminar über die Einzelheiten. Das Thema der Veranstaltung: „Gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche“.

Wie sollte eine gesunde Brotdose aussehen? Was gehört für Kinder und Jugendliche zu einem gesunden Frühstück? Und: Was steht hinter dem Konzept „zuckerfreier Vormittag“? Alles Fragen, die Tanja Badjie im Rahmen des Seminares unter die Lupe nimmt. Auf der Agenda steht natürlich auch die Vernetzungsstelle Schul- und Kitaverpflegung sowie deren Aufgaben. Im Anschluss an den Vortrag bleibt genügend Zeit für weitere Fragen.

Anmeldungen sind via E-Mail (marketing@drk-kinderklinik.de) im Marketing der DRK-Kinderklinik möglich.