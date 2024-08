Kreative Sportarten und Workshops: Sportjugend Siegen-Wittgenstein bietet aufregenden Trendsporttag

(wS/ksw) Siegen 27.08.2024 | Trendsporttag der Sportjugend Siegen-Wittgenstein

Der Trendsporttag der Sportjugend im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein war in diesem Jahr für 50 Kinder der krönende Abschluss der Sommerferien. So konnten die 7- bis 12jährigen am letzten Ferientag viele noch unbekannte Sportarten ausprobieren und einen Tag voller Spiel, Spaß und Bewegung genießen.

Im Rahmen der Ferienspiele bietet die Sportjugend Siegen-Wittgenstein jedes Jahr unterschiedliche Angebote an. Dazu gehört eben dieser Trendsporttag. Dieses Jahr konnten die Kinder, die schon etablierten Bubble Balls, ein Buzzer-Laufspiel, diverse Wasserspiele und noch viel mehr ausprobieren.

Nach einer Mittagspause, bei der es auch genügend zu essen und zu trinken gab, ging es mit Workshops weiter, für die man u.a. verschiedene Vereine gewinnen konnte. So waren die Coronette Peewee Dancers vom ASV Siegen Weidenau da und zeigten den Kindern wie Cheerdance wirklich geht. Alice Rerich von Spitzentanz bot parallel Hip Hop Tanz an. Und wer mehr Lust auf den Klassiker Fußball hatte, konnte an einer Trainingseinheiten teilnehmen, die von den eigenen Freiwilligendienstleistenden und von der Stiftung „Anstoss zum Leben“ angeleitet wurde.

Falk Heinrichs, Vorsitzender des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein, der den Anlass zusammen mit Landrat Andreas Müller nutzte, um vorbeizuschauen und den neuen Pakt für den Sport zu unterschreiben, zeigte sich hoch erfreut: „Es ist einfach toll, wenn man auch mal die praktische Arbeit mit Kindern erleben darf und da machen wir mit unserer Sportjugend ja extrem viel. Die Begeisterung und Bewegungsfreude der Kinder sind für uns immer wieder Motivation, uns selber zu engagieren und unsere Vereine bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.“

Für die Herbstferien ist schon das nächste Angebot in Planung. Zusammen mit der Stiftung „Anstoss zum Leben“ und der „AWO Stiftung“ wird es eine sportliche Ferienbetreuung mit dem Hauptaugenmerk auf die Lern- und Sprachförderung geben. Mehr Infos dazu finden Interessierte bald auf den Internetseiten des KSB Siegen-Wittgenstein und der Stiftungen.

Fotos: Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V.