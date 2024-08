Moderne Technik und neuer Look: Naturwissenschaftliche Räume am Gymnasium Auf der Morgenröthe saniert

(wS/si) Siegen 09.08.2024 | Mit moderner Technik und neuem Look in das neue Schuljahr: Am Gymnasium Auf der Morgenröthe wurden die naturwissenschaftlichen Räume umfassend saniert. Zwei Biologieräume, ein Physikraum und ein Teil des angrenzenden Flures wurden erneuert. Die Arbeiten begannen in den Sommerferien des vergangenen Jahres und kosteten rund 526.000 Euro.

Die Umbaumaßnahmen am Gymnasium Auf der Morgenröthe reihen sich in den umfangreichen Sanierungsplan der städtischen Gebäudewirtschaft ein: „Wir haben in diesem Jahr insgesamt acht Millionen Euro für die Sanierung unserer Schulen bereitgestellt und da sind wir gerade bei Fachräumen in den weiterführenden Schulen auch sehr glücklich, wenn wir ein solches Programm abschließen können“, sagt Bürgermeister Steffen Mues.

In Absprache mit der Schule erhielten die Räume eine neue Farbgestaltung: Blau für Physik und Grün für Biologie. Die Räume haben jetzt farbige Böden, neue Heizkörper mit angepassten Nischen, Rasterdecken und moderne Beleuchtung. Zudem wurden die Sprinklerköpfe dem aktuellen Stand der Technik angepasst.

Die technisch veralteten Experimentiertische mit Versorgungssäulen für Elektro, Wasser und Gas wurden entfernt und durch ein deckengebundenes Medienversorgungssystem ersetzt.

Dieses kann bei Bedarf heruntergeklappt werden und stellt Strom und Gas für Experimente zur Verfügung. Neue Schrankwände mit eingebauten Spülbecken sowie Tische und Stühle ergänzen die Ausstattung. Die Stühle wurden dem Bodenbelag farblich angepasst.

Freuen sich über die sanierten Räume: (v.l.) Schulleiter Sven Berghäuser, Bürgermeister Steffen Mues und die Projektleiterin der technischen Gebäudewirtschaft (TGW) Diana Meier.

Foto: Stadt Siegen

