MYTHOS MÄNNERCHOR – einmaliges Chorprojekt startet im August

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 11.08.2024 | Einladung an alle musikinteressierten Männer -gerne mit, aber auch ohne Chorerfahrung: Ein Männerchor-Projekt der besonderen Art startet mit einem Info-Abend am Freitag, 23.08.2024 um 18:00 Uhr im Werner-Schuh-Saal in Wallmenroth/bei Betzdorf:

Matthias Merzhäuser, erfahrener Chorleiter und Komponist lädt dazu ein und sagt:

„Männerchöre haben immer noch einen besonderen Mythos inne: Als aussterbende Spezies werden sie als ´Dinosaurier der Chormusik´ bezeichnet, anderseits erfreuen sie sich (bei qualitativ hochwertigem Gesang) großer und wachsender Beliebtheit.“ Daher hat Merzhäuser, seit vielen Jahren erfolgreicher Männerchor-Spezialist nun ein einmaliges Projekt mit seinen Männerchören in Wallmenroth und Niederfischbach geplant, und lädt alleInteressierten zum Mitmachen ein: bei „MYTHOS MÄNNERCHOR“ werden anspruchsvolle

Werke der Männerchorliteratur erarbeitet und sollen in einem Konzert am 09.11.2024 in der Don-Bosco-Kirche in Wallmenroth (gemeinsam mit dem Gastchor Schola St. Aloisius Herdorf, Leitung Torsten Stendenbach) aufgeführt werden.

So steht die eher unbekannte „Hymne“ von Franz Schubert für 2 Männerchöre und Klavier auf dem Programm genauso wie Franz Biebls legendäres „Ave Maria“ für 7-stimmigen Männerchor a-cappella. Ebenso ist eine Uraufführung des „Cantate Domino“ in der Planung – ein Werk, das Matthias Merzhäuser eigens für seinen Männerchor in Wallmenroth als Dank für die lange Zusammenarbeit komponiert hat, und das dem Chor viel abverlangt. Nach dem Info-Abend am 23.08. finden die Proben immer freitags um 18:00 Uhr statt, alternativ können auch dienstags ab 20:00 Uhr Proben mit gleichem Inhalt in Niederfischbach besucht werden. Weitere Informationen und Auskünfte unter MM@Merzi.de oder telefonisch unter 0171 / 42 336 21.