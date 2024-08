Nachtarbeiten an Schachtabdeckungen in Ferndorf auf der B508 erforderlich

(wS/kr) Kreuztal 01.08.2024 | In der kommenden Woche von Montag, den 05. August, bis Freitag, den 09. August, sind in der Marburger Straße (B 508) in Ferndorf dringende Arbeiten an den Schachtabdeckungen notwendig. Konkret betroffen ist der Abschnitt zwischen der Abbiegung Ernsdorfstraße und der Ferndorfer Apotheke. Die Maßnahme ist zwingend erforderlich, weil die Schachtabdeckungen teilweise so weit abgesackt sind, dass sie Gefahrenstellen für Verkehrsteilnehmer darstellen und außerdem beim Überfahren sehr starke Geräusche verursachen.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Marburger Straße müssen die Arbeiten nachts erfolgen. Die Nachtbaustellen werden abends ab ca. 19:30 Uhr eingerichtet und morgens um 06.00 Uhr beendet. Während der Nachtarbeiten wird der Verkehr einspurig mit Ampelschaltung an der Baustelle vorbeigeführt. Am Freitagmorgen soll die Maßnahme fertiggestellt werden.