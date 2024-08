Neuer Holzwohnwagen ergänzt das Spielangebot der AWO- Kita Oberheuslingen in Freudenberg

(wS/dia) Freudenberg 23.08.2024 |Kaum aufgebaut, nutzen die ersten KiTa-Kinder bereits das neue Spielgerät. Durch die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort erhielt die AWO-KiTa Oberheuslingen 2.000 Euro für den Bau des neuen Spielgeräts Holzwohnwagen.

„Das neue Spielgerät ist eine ideale Ergänzung unseres Outdoor-Angebotes für die KiTa-Kinder. Das aktive Spielen in unserem Garten ist ein wichtiger Teil des Tagesablaufs. Es fördert die Bewegung und die Kreativität der Kinder. Deshalb war die Anschaffung des Holzwohnwagens uns schon seit längerem ein Anliegen“, berichtete Philipp Hahn, Einrichtungsleitung der AWO-KiTa Oberheuslingen.

„Die Kinder haben sichtlich viel Freude am neuen Spielhaus. Ich freue mich sehr darüber, dass mein Arbeitgeber Westenergie das neue Spielgerät möglich gemacht hat“, sagte Matthias Moog, Mitarbeiter bei Westenergie und Projektpate.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005.

Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz realisiert werden.

Projektpate Matthias Moog (links) und Einrichtungsleitung Philipp Hahn (dritter von rechts) mit Erziehenden und Kindern der AWO-KiTa Oberheuslingen

(Foto: Westenergie / Hannah Porr)