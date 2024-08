Oldtimerfreunde laden ein: Ein Tag voller Nostalgie und Geselligkeit mit Teilemarkt in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 06.08.2024 | Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Die Oldtimerfreunde präsentieren ihre alljährliche Hauptveranstaltung am Roten Platz in Kreuztal. Diese Veranstaltung ist nicht nur ein Highlight für Liebhaber historischer Fahrzeuge, sondern auch ein Treffpunkt für Geselligkeit und nette Gespräche unter Gleichgesinnten.

Ab 10 Uhr öffnet der beliebte Teilemarkt seine Tore und lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Mehr als 20 gemeldete Stände bieten eine beeindruckende Auswahl an historischen Autoteilen an. Von Stoßstangen und Radkappen über Leuchten und Glühbirnen bis hin zu seltenen Motorteilen – hier findet jeder Oldtimer-Enthusiast genau das, was er braucht, um sein Fahrzeug im Originalzustand zu erhalten.

Neben den essentiellen Fahrzeugteilen gibt es auch ein breites Angebot an Zubehörteilen wie antike Radios, detailgetreue Modellautos und wertvolle Fachliteratur. Diese Vielfalt lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher und Käufer an, die sich auf die Suche nach dem ein oder anderen Schatz machen.

Doch der Teilemarkt ist nur ein Teil der Veranstaltung. Parallel dazu findet die monatliche Oldtimerausstellung statt, die mit einer beeindruckenden Sammlung an Kulturgütern auf Rädern begeistert. Von glänzenden Chromkarossen bis hin zu seltenen Exoten – hier gibt es für jeden etwas zu bestaunen. Die Veranstalter freuen sich bereits auf die zahlreichen Aussteller, die ihre liebevoll gepflegten Fahrzeuge präsentieren und den Roten Platz in ein rollendes Museum verwandeln.

„Der jährliche Teilemarkt ist für uns ein absolutes Muss“, erklärt der Vorsitzende der Oldtimerfreunde. „Ohne die passenden Teile kann ein Oldtimer nicht überleben. Deshalb organisieren wir diesen Markt immer wieder neu, um den Erhalt der Fahrzeuge zu unterstützen.“

Die Oldtimerfreunde laden alle Interessierten herzlich ein, am Sonntag den Roten Platz zu besuchen und in die Welt der historischen Fahrzeuge einzutauchen. Ob zum Fachsimpeln, Staunen oder einfach nur zum Genießen – der nächste Sonntag in Kreuztal verspricht unvergessliche Momente und viel Freude für Groß und Klein.

Die Zufahrt zum Veranstaltungsort erfolgt über das Ziegeleifeld bzw. die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf/Hilchenbach. Seien Sie dabei und erleben Sie einen Tag voller Nostalgie und Leidenschaft für das Automobil!

Fotos: Harald Heinemann – Oldtimerfreunde Kreuztal

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!