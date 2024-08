Polizei stellt 13-jährigen Tatverdächtigen nach Attacke in Geseke – 14-Jähriger schwer verletzt – Mordkommission eingeschaltet

(wS/ots) Geseke 15.08.2024 | Infos der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Dortmund | Am 14.08.24, um 17:58 Uhr, kam es an der Straße Ostmauer in Geseke zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Hierbei wurde ein 14-jähriger Geseker schwer verletzt. Sein Zustand muss zurzeit (Stand: 14.08.24, 21:00 Uhr) als lebensbedrohlich bezeichnet werden.

Kräfte der Kreispolizeibehörde Soest konnten im Rahmen der Fahndung einen 13-jährigen Tatverdächtigen aus Lippstadt stellen. Hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Ermittlungen werden daher in Form einer Mordkommission mit Polizeibeamten aus Dortmund und Soest geführt.

