Polizeieinsatz am Kreuztaler Bahnhof: Auseinandersetzung im Zug

(wS/red) Kreuztal 16.08.2024 | Am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz am Kreuztaler Bahnhof in der Bahnhofstraße gerufen. In einem Zug, der von Siegen in Richtung Kreuztal unterwegs war, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 28-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei reagierte und holte die beteiligten Personen mit einer deutlichen Ansage aus dem Zug. Die Beamten stellten die Personalien fest und nahmen gegenseitige Anzeigen wegen Körperverletzung auf. Nach kurzen Gesprächen mit den Beteiligten kehrte schnell Vernunft ein. Schließlich reichten sich die zuvor Streitenden die Hand, versöhnten sich und setzten ihren Weg fort.

