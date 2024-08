Rettungseinsatz in Netphen: Fahrradfahrer erleidet schweren medizinischen Notfall

(wS/red) Netphen 28.08.2024 | Am vergangenen Freitag (23.08.2024) musste die Polizei zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem dringenden Einsatz in die Lahnstraße in Netphen ausrücken. Ein 54-jähriger Fahrradfahrer erlitt während seiner Fahrt einen internistischen Notfall und befand sich in einem kritischen Gesundheitszustand.

Um den Rettungskräften die notwendige Sicherheit bei ihren Maßnahmen zu gewährleisten, entschied die Polizei, die Lahnstraße im betroffenen Bereich vollständig zu sperren. Die Sperrung blieb in Kraft, bis der Einsatz erfolgreich abgeschlossen und der Patient in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Foto: Nico Eggers