Rock im Onnergrond – Gemeinde Neunkirchen veranstaltet am 7. September ein Musik-Festival mit sechs Bands

(wS/ne) Neunkirchen 23.08.2024 | Am Samstag, 7. September, gibt sich ab 15 Uhr das „Who is Who“ der lokalen Rockmusikszene nicht die Klinke, dafür aber das Mikro in die Hand: Auf dem Gelände der PWS Offroad GmbH veranstaltet die Gemeinde Neunkirchen ein großes Open-Air-Konzert. Im vergangenen Jahr hatte die Stabsstelle "Regionale Entwicklung" interessierte Bands über „Neunkirchen aktuell“ und die Sozialen Medien dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Aus rund 30 Bewerbungen trafen die Organisatoren schließlich eine Auswahl. Auf der Bühne stehen Startblock, Lyron, Booze Bug, Crashing Temples, Fast to Madness und Infinite Horizon.

„Für unsere Entscheidung war wichtig, dass die Bands einen Bezug zur Gemeinde Neunkirchen haben. Außerdem legen wir Wert auf musikalische Vielfalt“, erklärt Stabsstellenleiterin Sylvia P. Heinz. Diese zeigt sich in den Stilrichtungen, die von Rock über Punk bis hin zu Grunge und Metal reichen.

Catering durch örtliche Vereine

Für den Getränkeausschank und die kulinarische Versorgung hat das Organisations-Team örtliche Vereine gewinnen können: Der VTV Freier Grund und der Förderverein des Löschzugs Struthütten sorgen für die Bewirtung mit Kaltgetränken. Weitere Getränkeangebote machen der Heimatverein Salchendorf (Wein) und der Skiclub Hohenseelbachskopf (Longdrinks). Für Essensangebote sind derweil der Heimatverein Struthütten (Currywurst-Pommes), der Heimat- und Verschönerungsverein Neunkirchen (Gyrostasche) und der Förderverein des Löschzugs Neunkirchen (Reibekuchen, Crepes, Kaffee) zuständig.

Ein Dank geht auch an den DRK-Ortsverein Neunkirchen, der den Sanitätsdienst übernimmt. Auch die Feuerwehr ist in die Planungen involviert.

Freier Eintritt dank Sponsoren

„Wir freuen uns auf zahlreiche Rockfans und einen friedlichen und unvergesslichen Tag“, erklärt Bürgermeister Marco Schwunk. Sollte das Konzert ein Erfolg werden, ist eine Wiederholung nicht ausgeschlossen. Das hängt natürlich auch vom Zuschauerinteresse ab. Ein zu hoher Eintrittspreis wird die „Metalheads“ sicher nicht von ihrem Besuch abhalten: Die Gemeindeverwaltung hat zahlreiche Sponsoren gewinnen können, somit ist der Eintritt für das Konzert frei. Ein herzlicher

Dank geht in diesem Zusammenhang an die Presswerk Struthütten GmbH, die SparkasseBurbach-Neunkirchen, die Westenergie und den Verein Ausbildungsmesse Süd-Siegerland e.V.

An- und Abreise

Allen Neunkirchenern wird empfohlen, wenn möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen.

Sollte dies nicht möglich sein, befinden sich mehrere ÖPNV-Haltestellen in der Umgebung des Veranstaltungsortes:

 Bushaltestelle Neunkirchen Schreiber (stündliche Taktung mit L230/R23) in ca. 50 m Entfernung

 Bushaltestelle Struthütten Schupp (stündliche Taktung mit L230/R23) in ca. 500 m Entfernung

 Bahn-Haltestellen Altenseelbach und Struthütten (HLB/RB96, alle zwei Stunden) in ca. 1 km Entfernung

Zusätzlich stehen in den Straßen „Im Wiesengrund“ und „Mühlenbergstraße“ etwa 300 Pkw-Parkplätze zur Verfügung. Die Gemeinde Neunkirchen bedankt sich herzlich bei der PWS GmbH, der Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH sowie der Carl Capito GmbH & Co. KG dafür, dass sie ihre Firmenparkplätze bereitstellen.

Für die Veranstaltung werden die Zufahrt zum Werksgelände über die Kölner Straße sowie die Straße „Alter Weg“ etwa 100 Meter vor der Einfahrt zu PWS Offroad, an der Kreuzung L722 und an der Kreuzung Mühlenbergstraße gesperrt.

Der Zugang zum Veranstaltungsgelände erfolgt fußläufig über den Radweg zwischen „Im Wiesengrund“ und „Alter Weg“ über den Bahnübergang.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie im Internet unter www.neunkirchen-siegerland.de/Kultur-Freizeit/Rock-im-Onnergrond.

Fotos: Gemeinde Neunkirchen