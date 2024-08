Schwerer Verkehrsunfall in Bad Laasphe – Feudingen: 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

(wS/red) Bad Laasphe 07.08.2024 | Am späten Dienstagabend, dem 06.08.2024, kam es in Feudingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Der junge Fahrer, der einen Audi mit ukrainischer Zulassung steuerte, musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Koblenz geflogen werden.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 21:45 Uhr am Ortseingang von Feudingen aus Richtung Bermershausen. In riskanter Fahrweise überholte der 19-Jährige einen anderen Pkw, als sein Wagen außer Kontrolle geriet. Der Audi touchierte zunächst die Leitplanke am linken Straßenrand und prallte dann mit hoher Geschwindigkeit in eine Böschung, wo er schließlich gegen einen Baum kollidierte.

Der überholte Pkw-Fahrer und seine Mitfahrerin blieben unverletzt und leisteten dem schwerverletzten jungen Mann sofort Erste Hilfe. Sie alarmierten den Rettungsdienst und die Feuerwehr, wobei sich Meldungen über einen brennenden Pkw vor Ort glücklicherweise nicht bestätigten.

Die Rettungskräfte, darunter ein DRK Rettungswagen aus Erndtebrück und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Bad Laasphe, versorgten den lebensgefährlich Verletzten. Eine zweite Besatzung eines weiteren Rettungswagens aus Erndtebrück kümmerte sich um die psychisch belasteten Ersthelfer. Aufgrund des kritischen Zustands des Fahrers wurde der ADAC Rettungshubschrauber „Christoph Westfalen“ aus Münster angefordert, der über eine Nachtflugberechtigung verfügt und direkt an der Unfallstelle landete. Nach der Erstversorgung wurde der 19-Jährige in eine Klinik nach Koblenz geflogen.

Die Feuerwehr Feudingen sperrte die Straße zur Landung des Hubschraubers ab und leuchtete die Einsatzstelle großräumig aus. Zudem stellten die Feuerwehrleute den Brandschutz an der Unfallstelle sicher. Die Polizei nahm die Unfallspuren vor Ort auf und forderte aufgrund der Lebensgefahr für den Fahrer ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund an. Bis spät in die Nacht sicherten die Spezialisten die Spuren an der Unfallstelle, weshalb die L719 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt blieb.

Vor Ort entstand der Verdacht, dass Alkohol eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnte. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

