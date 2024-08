Siegener Poetry Slam: Das große Jahresfinale „Highlander“ am 21.08.2024 auf der Brunnenwiese des Oberen Schlosses

(wS/ps) Siegen 15.08.2024 | Unter dem Motto „Es kann nur einen geben!“ lädt der „Siegener Poetry Slam“ erneut zu einem spektakulären Ereignis ein: Vor fantastischer Freiluftkulisse auf der Brunnenwiese am Oberen Schloss treffen beim großen Jahresfinale die wortgewaltigsten Slam Poet: innen des vergangenen Jahres aufeinander, um mit ihren Texten die Zuschauer zu begeistern. In den beiden Vorrunden entscheidet eine aus dem Publikum rekrutierte Jury, im Finale das gesamte Publikum, wer die Krönchenstadt bei den diesjährigen nordrhein-westfälischen Landesmeisterschaften in Düsseldorf vertreten wird.

Mit dabei ist Max Raths aus Düsseldorf. Seit 2014 reimt sich Max Raths von Aktivismus bis Zeichentrickfiguren über die Slam- und Lesebühnen des deutschsprachigen Raums. Seine reimlastigen lyrischen Texte bringen „Wortwitz, Interesse für das Tagesgeschehen und die eigenwilligen Feinheiten der deutschen Sprache, sowie die nötige Portion ‚Kopf in den Wolken‘“ (Rheinische Post) mit sich und brachten ihm 2023 den Vizemeister-Titel der Poetry-Slam- Landesmeisterschaft in Nordrhein-Westfalen ein sowie die Teilnahme an der deutschsprachigen Meisterschaft und einen Auftritt beim Deichbrand-Festival im gleichen Jahr.

Auch Luca Swieter aus Köln konnte sich für das Jahresfinale qualifizieren.

Sie ist eine der begabtesten und damit gleichbedeutend besten Slam Poetinnen im deutschsprachigen Raum. Egal ob unfassbar lustige Beobachtungen und Geschichten, lyrische Stakkato-Feuerwerke oder auch mal alles gemischt: bei Luca Swieter kann man sich stets sicher sein bestens unterhalten zu werden und dabei oft auch den ein oder anderen schlauen Gedanken mit nach Hause zu nehmen. Sie war beim NDR-Comedy-Contest im TV zu sehen, bei Ladies Night und stand unzählige Male in Meisterschaftsfinals Lennart Hamann ist nicht nur der Titelverteidiger, sondern auch eine absolute Performance-Maschine und zieht sein Publikum von der ersten Sekunde aus in seinen Bann. Nachdenklich, schreiend lustig, lyrisch. Diese Kombination ist durchaus selten und genau das macht Lennart Hamann so besonders. Egal ob beeindruckende Reimketten, bewegende Gedankengänge oder bauchmuskelkater-auslösende Gags, das alles vereint Hamann in jedem seiner Auftritte. Das brachte ihm den Titel des Hamburger Stadtmeisters, er wurde Schleswig-Holstein-Meister und stand im vergangenen Jahr im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften. Ein absolutes Erlebnis, jedes Mal aufs Neue.

Zu guter Letzt der einzige Lokalmatador, Tobias Beitzel. Er ist der Stern am Wittgensteiner Poetry Slam-Himmel. Wer in Bad Berleburg lebt, muss das Leben mit einem Augenzwinkern sehen, Tobias Beitzel kneift beide Augen zu. Mit seinem erfrischend zynischen Humor dreht der Hüne aus dem Hinterland die deutsche Slam-Landschaft auf links. Mal mit blankem Unsinn, mal mit Scharfsinn begeistert er jedes Publikum.

Mit seinem Solo-Programm „Dorfkind – Zwischen Fantasie und Fanta-Korn“ füllt er Säle, auf Comedy-Bühnen zeigt er der Szene wie gute Witze wirklich aussehen und auf Slam-Bühnen schafft er den wunderbaren Spagat aus all diesen Attributen. Durch den Abend führt Jan Schmidt aus Bochum (NDR-Comedy Contest). Poetry Slam ist ein Live-Literaturformat im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa – wortgewaltig, divers und interaktiv. Mitreißende Bühnenliteratur, fesselnde Performance, bewegende Texte. Egal ob witzig, ernst oder kritisch – Hier haut einen die geballte Wortgewalt und Performance-Ekstase von den Sitzen: Lyriksalven pflügen sich kometenhaft ins Gedächtnis, Lachmuskelkater garantiert. In den letzten Jahren hat sich der Poetry Slam zu einem der angesagtesten Veranstaltungs-Formate weltweit entwickelt – und nicht nur das: Seit 2016 zählen die modernen Dichterwettstreite zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Dabei sind die Regeln sind denkbar einfach: Menschen aus den unterschiedlichsten Alters- und Bevölkerungsgruppen tragen ihre selbstgeschriebenen Texte unter Zeitlimit vor, anschließend wird der Vortrag von einer Publikums-Jury bewertet.

Karten können unter www.openairkino-siegen.de erworben werden. Weitere Informationen unter www.instagram.com/slam_kultur