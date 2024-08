Skateanlage ab sofort benutzbar / Schulhöfe umgestaltet und aufgewertet

(wS/bu) Burbach 20.08.2024 | Am Mittwoch, 21.08.2024, beginnt in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr 2024/25.

Rechtzeitig zum Start gibt die Gemeinde Burbach nun einige Anlagen nach unterschiedlichen Bau- und Gestaltungsmaßnahmen (wieder) zur Nutzung frei.

Das wird die Burbacher Jugendlichen besonders freuen: Der erste Meilenstein des neuen Skateparks neben dem Sportplatz des VfB Burbach ist erreicht. In der vergangenen Woche erfolgte die bautechnische Abnahme der Skateanlage. Das bedeutet: Auch wenn der Park noch nicht ganz fertiggestellt ist, darf hier ab sofort geskatet werden. Ob auf Skateboards, Rollern oder Inlinern – die Anlage bietet sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen und absoluten Könnern viele Möglichkeiten. Die großzügige Fläche ist über eine Treppe vom Fahrradweg oberhalb des Skateparks (parallel zu den Bahngleisen) zugänglich. Ein Bauzaun grenzt die Anlage vom zweiten Bauabschnitt ab, auf dem derzeit Pflasterarbeiten anstehen. In den

nächsten Wochen entstehen dort ein Streetball-Feld und eine Calisthenics-Anlage sowie Grünanlagen. Der Rohbau der drei Graffiti-Mauern steht bereits. Initiatoren für das Förderprojekt waren die Jesus Freaks aus Burbach, die seit 2008 den in die Jahre gekommenen Skatepark sowie die angrenzende Bikeanlage pflegen.

Letztere wurde bereits durch die Jesus Freaks in Eigenleistung und mit finanzieller Unterstützung der Sparkassenstiftung Burbach-Neunkirchen erneuert. Die Gemeinde Burbach investiert rund 900.000 Euro in den ca. 700 Quadratmeter großen Skatepark an der Carl-Benz-Straße im Burbacher Gewerbepark. Über die nordrhein-westfälische Landesförderung für Stadterneuerung erhält die Kommune 730.000 Euro Förderung für die Maßnahme.

Komplett fertig – und somit voll im Zeitplan geblieben – ist die Umgestaltung des Schulhofs der Grundschule Hickengrund am Standort Niederdresselndorf. Erst vor acht Wochen erfolgte unter großem Jubel vieler Schülerinnen und Schüler der Spatenstich zwischen Grundschule und dem neuen OGS- Gebäude. Die graue Asphaltdecke ist seitdem einem modernen Pflaster gewichen. Bänke und kleine Sitzgruppen laden nun zum gemeinsamen Essen, Spielen und Lernen ein. An mehreren Stellen wurden junge, schlanke Bäume gepflanzt, die in den kommenden Jahren zu wichtigen und natürlichen Schattenspendern heranwachsen werden. Im Zentrum des neuen Platzes ist die Kletteranlage mit Rutsche und leuchtend rotem Fallschutzboden, der für eine gehörige Portion Farbe sorgt. Auch das satte Grün des Kleinspielfeldes gleich nebenan ist ein Hingucker und motiviert zum Kicken. Nach der Außenanlage am Schulzentrum Burbach ist Niederdresselndorf der zweite Schulstandort in der Gemeinde, bei dem Politik und Verwaltung ein neues pädagogisch motiviertes Gestaltungskonzept umsetzen ließen. Rund 470.000 Euro nimmt die Kommune für die Neugestaltung in die Hand.

Weniger aufwendig, aber für die Schulgemeinschaft ähnlich wichtig, ist die Aufwertung des Schulhofes und weiterer Außenbereiche der Grundschule Burbach. Hier sind die Schulleitung gemeinsam mit der Lehrerschaft, die OGS und Eltern selbst aktiv geworden und haben an zwei Tagen in den Ferien viele Spiele mit bunter Farbe auf die Freiflächen „gepinselt“, die zum Spielen und Bewegen animieren. Darüber hinaus wurde eine Garage auf dem Gelände von Graffitikünstler Julian Irrlich kindgerecht und bunt gestaltet. Die insgesamt rund 9.500 Euro teure Maßnahme war im Haushaltsplan 2024 der Gemeinde eingeplant.

