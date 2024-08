„SpieleTreff“ in der Stadtbibliothek Siegen

(wS/si) Siegen 20.08.2024 | Egal, ob ihr komplexe Strategiespiele, kuriose Abenteuer oder die Spieleklassiker für die ganze Familie ausprobieren wollt – bei uns ist für jeden etwas dabei.

Jeden letzten Freitag im Monat können in der Bibliothek von 15.00 bis 18.00 Uhr alte und neue Spiele ausprobiert werden. Am letzten Wochenende im August findet der Spiele-Treff im Rahmen des Stadtfestes auch am Samstag statt.

Fans von Pen & Paper-Rollenspielen aufgepasst! Auch der Siegener Rollenspielverein „Paper Adventures“ ist mit dabei und stellt Pen & Paper für unterschiedliche Genres vor. Die Veranstaltung ist auch für Einsteiger geeignet.

Spielebegeisterte Interessierte aller Altersklassen sind herzlich eingeladen. Auch eigene Spiele können gerne mitgebracht werden.

Termine zum Stadtfest-Wochenende:

30. August 2024 von 15.00 bis 18.00 Uhr

31. August 2024 von 12.00 bis 17.00 Uhr



