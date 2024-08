Stadtfest 2024 in Attendorn: Ein Spektakel aus Spiel, Spaß und Musik am 14. und 15. September

(wS/ha) Attendorn 27.08.2024 | Am 14. und 15. September 2024 findet in Attendorn das Stadtfest 2024 statt. Die Innenstadt verwandelt sich an diesen Tagen in ein lebhaftes Festgelände mit zahlreichen Attraktionen. Zwei Bühnen bieten ein abwechslungsreiches Programm, während ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken für das leibliche Wohl sorgt.

Bürgermeister Christian Pospischil wird das Stadtfest am Samstagvormittag um 11:00 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich auf dem Rathausvorplatz eröffnen. Anschließend beginnt das bunte Treiben in der gesamten Innenstadt. Über die Stadt verteilt präsentieren sich verschiedene Vereine und Verkaufsstände. Besonderheiten sind die mobile Meile am Allee-Center, die historische Meile in der Wasserstraße und die Kindermeile in der Ennester Straße.

Auf der Sparkassen-Bühne vor dem Rathaus und der Bigge Energie Bühne am Marktplatz treten an beiden Tagen verschiedene Bands und Künstler auf. Zu den Highlights gehören lokale Akteure wie die Musikschule und der Attendorner Fanfarenzug e.V., sowie das Kindertheater Rabe Rudi, der Bollnbacher Musikverein, Fragile Matt, die B. und M. Partyband und Sir Williams. Ein ausführliches Programm wird kurz vor dem Fest veröffentlicht und in den Attendorner Geschäften ausliegen.

Am Samstag eröffnet traditionell der Fanfarenzug Attendorn auf der Sparkassen-Bühne. Im Anschluss sorgen Sunny Side Up mit Blues und Rock sowie die kölsche Mundartband Kölsch Gedäh für musikalische Unterhaltung. Um 19:00 Uhr tritt Marley’s Ghost, Deutschlands führende Bob-Marley-Tribute-Band, auf und liefert energetischen Reggae. Um 22:30 Uhr entführt die Sweet-Tribute-Band Ballroom Blitz das Publikum zurück in die 70er Jahre mit einer glamourösen Pop-Show.

Der Sonntag bietet ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm. Auf der Sparkassen-Bühne treten der Bollnbacher Musikverein, Free Bears mit Rock’n’Roll und Country sowie die Robbie-Williams-Tribute-Band Sir Williams auf. Die Bigge-Energie Bühne am Alten Markt präsentiert unter anderem die Musikschule, die Rheinisch-Folkband Halvlang und die Coverband B. and M. Um 22:30 Uhr beginnt die Blues-Brothers-Show mit Heart & Soul. Am Sonntagmittag erwartet die kleinen Besucher die Kindertheater-Show „Rabe Rudi“ auf der Bigge-Energie Bühne. Die Jazzband Hot Pepper und die Irish-Folk-Band Fragile Matt runden das Programm ab, bevor die Blechsaugan mit ihrer Party-Schlager-Volks-Rockmusik den Sonntag um 16:30 Uhr ausklingen lassen.

Für das leibliche Wohl ist an allen Bühnen bestens gesorgt. Die Attendorner Vereine und Gastronomen bieten eine Vielzahl an Speisen und Getränken an. Zudem freuen sich die Einzelhändler auf die Besucher: Am Samstag können die Geschäfte bei verlängerten Öffnungszeiten besucht werden, und am Sonntag findet von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Attendorner Hanse e.V. und ihre über 100 Fachgeschäfte bieten zahlreiche Aktionen und Angebote.

Das Stadtfest beginnt an beiden Tagen um 11:00 Uhr. Der Eintritt ist wie gewohnt frei, und zahlreiche Parkplätze stehen den Besuchern kostenfrei zur Verfügung.