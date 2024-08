Start unterm Krönchen: 27 neue „Azubis“ bei der Siegener Stadtverwaltung

(wS/si) Siegen 01.08.2024 | 27 neue Auszubildende sind heute (Donnerstag, 1. August) bei der Universitätsstadt Siegen in ihre Ausbildung gestartet: Bürgermeister Steffen Mues hieß die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im „besten“ Raum des Rathauses, dem Historischen Ratssaal, willkommen.

Die Nachwuchskräfte sind in insgesamt zehn verschiedenen Berufen tätig: Dazu zählen sechs Inspektor-Anwärterinnen und Anwärter, sieben Verwaltungsfachangestellte, fünf Gärtner und Gärtnerinnen, ein Straßenbauer, ein Kfz-Mechatroniker, eine Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Stadtbibliothek), ein Fachinformatiker für Systemintegration, ein Fachangestellter für Bäderbetriebe, eine Kauffrau für Büromanagement und drei Umwelttechnologen.

Bürgermeister Steffen Mues freut sich über die neuen Auszubildenden, vor allem in Zeiten des allgemein vorherrschenden Fachkräftemangels. Er legte ihnen auch nahe, die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig zu nehmen. „Für uns steht die Zufriedenheit der Menschen in unserer Stadt an erster Stelle. Deshalb bauen wir auch auf Sie als engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen“, betonte Mues.

Zum Ausbildungsstart gibt es für die neuen Kolleginnen und Kollegen, wie in jedem Jahr, Einführungstage mit einem vielfältigen Programm. Wie in den Vorjahren war neben der Personalabteilung auch wieder die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) an der Planung und Organisation beteiligt. Geboten werden verschiedene Vorträge, aber auch eine Stadtrallye und die Besichtigung der Siegerlandhalle sowie der Nikolaikirche inklusive Turmbesteigung. Zudem wartet noch ein Highlight auf die jungen Leute: der Besuch im Siegener Hochseilgarten.

Fototermin auf der Rathaustreppe: Bürgermeister Steffen Mues (vorne links) freut sich mit den Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung und des Personalrats der Stadt Siegen über die neuen Auszubildenden. (Foto: Stadt Siegen)