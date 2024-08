Testspiel-Kracher: TuS Ferndorf gegen ASV Hamm in der Vorbereitung

(wir/Siegen) Ferndorf 02.08.2024 | Ferndorf will sich beweisen: Testspiel gegen starken Gegner Hamm



Bisher trennten diese zwei Teams die Ligen, denn der ASV Hamm spielte in der 2. Bundesliga und der TuS Ferndorf in der 3. Liga. Nun ist der TuS nach zweijähriger Abstinenz wieder in der 2. Bundesliga angekommen und trifft auf den Ligagegner aus dem Lipper Land.

Das ist für die Ferndorfer natürlich eine Herausforderung. Allein die Tatsache, dass Hamm in der vergangenen Saison Tabellendritter wurde und den Aufstieg in die Beletage der Bundesliga knapp verpasst hat, macht sie zu einem starken Gegner und zu einem guten Testspielgegner für Cevens Jungs.

Einzig die Tatsache, dass ihr Coach nicht mehr Micha Lerscht ist, etliche Spieler gewechselt haben und sie ihr erstes Testspiel in eigener Halle gegen Dormagen mit 30:39 (18:18) verloren haben, befremdet noch etwas und macht die Einschätzung schwierig.

Es wird sicherlich ein interessantes Match werden, aber es ist und bleibt auch ein Testspiel. Ceven Klatt wird Bewährtes spielen lassen, neue Dinge ausprobieren und die neuen Spieler in das gut geölte Zahnrad der Ferndorfer integrieren.

Sicherlich werden wir auch Micha Lerscht in der Halle begrüßen können. Er wird sich das neue ASV-Team anschauen und sein letztjähriges Team begrüßen wollen.

Marvin Mundus wird morgen noch nicht spielen. Ob seine Ausfallzeit (Knieverletzung) zwei Wochen oder doch kürzer sein wird, bleibt abzuwarten. Fynn Herzig wird weiterhin nicht spielen können, aber Julius Fanger und Jonas Wilde sind wieder einsatzbereit, so Ceven Klatt.

ANWURF IN DER DREIFACHHALLE AM SAMSTAG 17:00 Uhr

Was sagt Ceven Klatt zum Match:

Das morgige Spiel ist eine willkommene Abwechslung zum harten Trainingsalltag. Momentan liegt der Fokus immer noch auf Kraft und Athletik, sodass die Spieler sich sicherlich darauf freuen, ein bisschen mit dem Ball zu arbeiten.

Außerdem freuen wir uns darauf, das ein oder andere bekannte Gesicht zu sehen. Wir möchten schauen, dass wir uns in unserer Vorbereitung weiterentwickeln und als Team zusammenfinden. Mit Hamm kommt eine Top-Mannschaft zu uns, die letztes Jahr Dritter geworden ist und sicherlich auch nächstes Jahr wieder zu den Favoriten gehören wird. Daher können wir morgen nur lernen.

Bericht/Grafik: Peter Trojak

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier